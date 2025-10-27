最大養豬縣！張麗善5建議防疫...促中央：永久全國禁止廚餘餵食

▲行政院長卓榮泰主持非洲豬瘟中央災害應變會議，張麗善縣長線上向中央提五項建議。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善昨（26）日下午參加行政院長卓榮泰主持的非洲豬瘟中央災害應變會議，線上向中央簡報雲林防疫作為並提出多項建言。她指出，雲林縣為全國最大養豬縣，占全國約三成。強調非洲豬瘟主要感染源就是廚餘，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟，盼卓院長理解採納，讓養豬業永續發展。

縣長張麗善表示，自10月22日起縣府即依中央規範全面展開防疫工作，包括疫調、訪視與採樣，截至目前共採樣14場次，檢測結果均為陰性。縣府並同步加強各畜舍、雲林肉品市場及化製廠的清消，甚至針對化製車行經路線與周邊環境、路面加強消毒，確保防疫無死角，與案例場相關的肉品也已全數查封並銷毀。

張麗善會中向中央提出五點建議，第一點雲林縣早於2018年12月25日即全面禁止廚餘養豬，盼中央能展現魄力推動永久全國禁止廚餘養豬，從源頭防堵病毒。並指出，雖然雲林縣全面禁止廚餘養豬，但只要台灣有一頭豬感染，全台養豬業都會受衝擊，受影響產業鏈總產值高達2000億元，她呼籲中央應痛定思痛，制定長期政策，讓防疫更具永續性。



第二點，張縣長建議各縣市協助轄內設置化製車消毒站，於化製車離境前應完成清消並檢附三聯單，避免跨縣市傳播風險。第三點則是建請中央儘速公布重大疫病補償與獎勵通報機制，鼓勵主動通報，避免疫情隱匿。



第四點則是請中央儘速提出全面禁運禁宰的配套措施。她指出，雲林縣每日約有5000頭豬待宰，若延續15天，將累積75000頭無法去化，損失逾9億元。她建議中央啟動「保價收購或補貼機制」，及開放後的豬價穩定措施，並協調屠宰與冷凍加工能量，協助地方儘速消化壓力。



最後，面對防疫經費需求，縣府已自籌3000萬元投入防疫，張縣長建請中央專案補助本次防疫所須經費及物資，並建議補助豬場設置冷藏設備，以妥善暫存死亡豬隻，避免環境污染。



針對張麗善縣長建議全面禁止廚餘養豬，行政院長卓榮泰肯定雲林縣在地方大型企業協助下推動廚餘資源再利用的成功經驗，表示此模式值得各縣市借鏡。中央將務實檢討相關政策，研議往飼料化製程進行，或是往生質能發電發展，逐步落實輔導措施。



卓院長也強調，防疫資訊通報至關重要，請各縣市政府督促業者確實通報疫情，若有隱匿不報情形，可以《災害防救法》處理。他並指出，關於產業損失補助與輔導措施，中央今早已與全國養豬協會討論，農業部及相關部會正研擬全面性規劃，後續將持續與地方政府與產業界充分溝通，共同守護國內養豬產業安全。