「快樂放電日」11月1日登場　黃偉哲邀親子同樂曾文市政願景園區

▲2025台南市親子童樂會將於11月1日在曾文市政願景園區舉行，市長黃偉哲邀請YOYO家族與卡通明星與親子同樂。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南市親子童樂會將於11月1日（星期六）上午9時至中午12時30分，首次在曾文市政願景園區熱鬧登場，27日台南市政府舉行記者會暖身，市長黃偉哲邀請YOYO家族及多位超人氣卡通明星，帶來動感唱跳表演，並與大小朋友一同「快樂放電」。

現場還有市府各局處規劃的多元特色攤位，提供育兒資源、交通安全、租稅宣導、觀光旅遊及社福政策等資訊，兼具娛樂與學習，歡迎市民踴躍參與。

黃偉哲表示，台南市長期致力打造友善親子遊憩空間及優質互動活動，今年童樂會首度移師曾文市政願景園區，規劃內容包括YOYO家族「台南小學堂」互動問答、明星大放電及卡通人物見面會等精彩節目。此外，台南觀光大使「魚頭君」、「菜奇鴨」、「夜奇鴨」及「菜籃仔」也將現身，與大小朋友近距離互動，延續親子共學同樂精神。

教育局局長鄭新輝表示，本次童樂會以「快樂放電日」為主題，安排舞台唱跳、親子互動遊戲及闖關活動，讓孩子在活動中盡情探索與放電。市府各局處設置多個宣導攤位，打造兼具娛樂與學習的親子市集，讓家庭獲得支持、孩子享受快樂，同時增進市民對市府政策的理解。活動時間為11月1日上午9時至12時30分，為維護安全，請民眾保持人行通道暢通，停車與交通資訊可參考教育局FB專頁。

市府提醒，為預防腸病毒及流感等傳染病，會場各出入口均備有酒精與口罩，請注意手部清潔與咳嗽禮節。近期天氣多變，建議家長攜帶防曬及遮雨用具，並隨時為孩子補充水分，快樂出門、平安回家。