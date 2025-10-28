　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

F1排位賽！2工作人員突闖賽道　車手暴怒：差點撞死人

F1車手利勞森在墨西哥城賽道舉行的排位賽中所駕駛的賽車。（圖／達志／美聯社）

▲F1車手利勞森在墨西哥城賽道舉行的排位賽中所駕駛的賽車。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

在墨西哥大獎賽（Mexican GP）上，一級方程式（Formula One）車手勞森（Liam Lawson）驚險避開一場可能釀成悲劇的事故。當時他在進行比賽圈速時，突然遇見兩名工作人員正跨越賽道，險些與其中一人相撞。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生於26日晚間的墨西哥站。勞森在第一彎處與阿爾本（Alex Albon）發生碰撞，導致車輛前翼受損，不得不進站更換零件，重回賽道時已落至車群最後。就在他加速通過第一彎時，兩名賽道人員為了清理賽道上的碎片，突然從賽道上奔跑穿越。

面對如此情況，勞森當場透過車隊無線電爆出怒吼「等等，搞什麼？我的天啊！你在跟我開玩笑嗎？你剛剛看到那個了嗎？我他X的差點把他撞死，兄弟！」事後他向媒體描述當下情況，「我進站換上硬胎後剛出第一彎，就看到兩個人在賽道上跑。我簡直不敢相信眼前發生的事。」

後續由車載攝影機拍攝的畫面顯示，當時工作人員在車輛高速通過時奔越跑道，場面極度危險。勞森在受訪時說「我差點撞上其中一個，真的，太危險了。這種狀況完全不可接受。我們無法理解為什麼在比賽仍進行時，工作人員會被允許進入賽道。我從未經歷過這樣的事，我相信FIA會給個說法，但這件事絕不能再發生。」

國際汽車聯盟（FIA）隨後發出聲明，表示在第一彎事故發生後，賽事控制中心接獲通知，指該處有碎片需清理。依照程序，當時已指示工作人員待命，準備在所有車輛通過第一彎後進入賽道，但在得知勞森剛進站後，出勤命令隨即撤回，並在現場亮出雙黃旗。FIA補充，目前正調查為何仍有工作人員進入賽道。

雖然勞森最終在比賽後段再次返回維修站並退出比賽，但比賽結果仍受到廣泛關注。英國車手諾里斯（Lando Norris）奪下冠軍後，登上車手積分榜首位，以1分領先隊友皮亞斯特里（Oscar Piastri），而維斯塔潘（Max Verstappen）則落後35分。

原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

