遭中國公安立案偵查涉嫌分裂國家　沈伯洋沒在怕：想用治外法權威嚇

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

重慶市公安局今（28日）發布警情通報表示，依法對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，並指控沈透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動。對此，沈伯洋回應，他最近較常出國，中國可能想要行使治外法權來做威嚇。沈伯洋也說，台灣人沒在怕的。

《新華社》報導，重慶市公安局28日發布警情通報表示，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據大陸的《刑法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。重慶市公安局表示，廣大群眾發現相關線索，可立即向公安機關舉報，公安機關將對舉報人身份資訊嚴格保密。《新華社》還在報導中附上舉報信箱及舉報電話。

對此，此時人正在韓國開會的沈伯洋透過文字回應《ETtoday新聞雲》，「我最近比較常出國，中國可能想要行使治外法權來做威嚇」。

沈伯洋稍早也在臉書發文表示，昨天才分析中國的異常訊號，今天中國就行動了。解決提出問題的人，解決防衛台灣的人，果然很共產黨。1年內第6次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判。無所謂，反正，台灣人沒在怕的。