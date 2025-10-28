　
    • 　
>
eTag停車報帳一鍵寄發票　遠通電收App新功能上線

▲▼uTagGo App全新報帳專區，支援統一編號設定、停車單據打包寄送Email等功能。（圖／遠通電收提供）

▲uTagGo App全新報帳專區，支援統編設定、停車單據打包寄送Email等功能。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

為解決差旅用戶報帳痛點，遠通電收今(28)日宣布，全面升級uTagGo App「發票/報帳專區」服務，eTag會員開立統一編號的停車場發票或是路邊停車繳費明細，都能自由勾選並打包寄送至指定Email，不到一分鐘就能完成，節省為了報帳、離場繞至繳費機列印紙本發票的時間。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，差旅用戶講究效率，傳統報帳流程讓車主離場前得繞到繳費機，列印登打統編的紙本發票，形成「快速停車、龜速報帳」的窘境，悖離推動電子發票節能減紙的政策初衷，為終結停車報帳不便，遠通電收旗下uTagGo App「發票/報帳專區」服務升級，eTag會員停車可自動扣款，無須再到繳費機列印統編發票即可直接離場。

此外，許耀勳指出，會員停車隔日至報帳前，於uTagGo App報帳專區勾選欲報帳的停車交易，系統即時將具統編的電子發票開立資訊傳送至指定Email；若忘記預先設定統編，可透過uTagGo App「停車代扣紀錄」中「電子發票開立資訊」功能補登或更正，發票統編補開或變更僅限「當月」停車紀錄，不提供跨月份變更服務。

遠通電收表示，根據財政部公布今(2025)年5月和6月期統一發票資料，台北市有幸運兒僅花新台幣20元停車費，獲得雲端發票百萬元大獎。為保障eTag停車扣繳會員中獎權益，停車發票自動儲存於會員載具，中獎時系統會主動發出通知，透過會員行動電話寄送中獎簡訊，會員可至四大超商事務機列印中獎發票。

10/27 全台詐欺最新數據

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

