亞馬遜擬大規模裁員3萬人！　CEO：AI用更少人力創造更多效率

▲亞馬遜再度大規模裁員。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

根據多位知情人士透露，美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）將自今（28日）起，展開大規模裁員行動，裁減最多達3萬名企業員工，占公司35萬名企業職員近10％。這將是亞馬遜自2022年底以來最大規模的裁員行動，當時該公司已裁撤約2.7萬個職位。

綜合外電報導，亞馬遜目前總員工數達155萬人，這波裁員儘管僅占整體人力的小部分，但對企業職能部門影響巨大。亞馬遜發言人拒絕對此發表評論。知情人士指出，此次裁員將涵蓋多個部門，包括人資部門「人員體驗與科技」（People Experience and Technology，簡稱PXT）、營運、裝置與服務，以及亞馬遜雲端運算部門AWS等。

受影響部門的主管已於27日接受內部溝通訓練，為隔日透過電子郵件通知員工裁撤訊息做準備。此次人事調整被視為執行長賈西（Andy Jassy）致力簡化管理結構、削減冗員的具體表現。賈西先前已推動內部匿名投訴管道，用於揭露流程冗長與效率低落的問題，並表示至今已收到約1500件反饋，促成逾450項流程優化改革。

賈西今年6月曾表示，人工智慧工具的廣泛導入勢必導致更多重複性、例行性工作的自動化，進而引發新一波裁員。他指出，「AI帶來的生產力提升，將使公司能以更少人力達成更多目標。」

市場研究機構eMarketer分析師卡納維斯（Sky Canaves）指出，亞馬遜此舉顯示其企業部門可能已透過AI達成足夠的效率提升，因此得以進行大規模裁撤。她並指出，「亞馬遜長期投入AI基礎建設，但也面臨短期獲利壓力，需透過精簡人事來平衡支出。」

據了解，此輪裁員的最終規模尚未確定，未來仍可能因公司財務或營運優先順序調整而有所變動。《財富》雜誌稍早報導，人資部門的裁撤比例可能高達15％。

此外，亞馬遜今年初強制員工一周五天返回辦公室，被視為科技產業中最嚴格的返工政策之一，但未能有效促成自然離職。消息人士表示，部分住在遠離辦公地點、未能每日刷卡出勤的員工，已被公司視為自動離職，並不提供資遣費用，藉此進一步節省人事開支。