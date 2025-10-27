　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

見證台企插旗德州　林右昌籲別唱衰：應肯定台灣總合力量的延伸

▲▼民進黨前秘書長林右昌人正在美國。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

▲民進黨前秘書長林右昌目前正在美國參訪。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

記者陳家祥／台北報導

近期在美國訪問的前民進黨秘書長林右昌，在結束德州達拉斯、奧斯汀的產業參訪行程後，接著搭機前往亞利桑那鳳凰城。林右昌在臉書分享，台灣與德州正攜手一步步為全球科技供應鏈建構更穩固與永續的力量，但也面臨文化法規磨合、人才、電力等三大課題；此行深刻體會到台灣高科技產業將在全球供應鏈中扮演更關鍵的角色，是台灣總合力量的延伸，應該正向肯定，不要刻意唱衰。

林右昌表示，半導體與高科技產業在德州蓬勃發展，這幾天參訪了許多家台灣代表性企業，包括環球晶（GWA）、緯創（Wistron）、台達電（Delta Electronics）、東陽實業（Tong Yang Industry） 、 康舒科技（AcBel Polytech）以及東元西屋（TECO-Westinghouse），不只與管理領導階層深入對談，也實地參觀了工廠與生產線。

此外，他也跟長榮物流、崇越科技（TOPCO）、系統電子（SG）、英特磊（IET）的核心幹部進行座談，雖然彼此的產業別差異甚大，但大家卻不約而同都有積極擴展布局的規劃。

林右昌觀察，目前台企在美國德州投資的狀況，幾乎所有業者都展現高度的企圖心，大家對未來長遠發展也都抱持積極樂觀的態度。或許因為此地從1980年代就是美國通訊與高科技的基地之一，在此有製造業的生產文化與基礎，加上州與市政府積極鼓勵支持，雖然是摸著石頭過河，成敗尚難評斷，但基本上都是上軌道的。

但林右昌也強調，問題困難當然不會沒有，不過大家也在努力一一想辦法克服。一般來說，最主要是面臨著三個共同的課題。第一，為搶奪此波AI與美國製造的浪潮商機，台企建廠速度的要求就是快、更快、再快，這有賴與在地協力廠商的磨合，也是目前比較困擾的地方，包括各種法令、法規、勞工、工作文化，都需要經驗分享與時間學習。

其次，林右昌說，由於不只台企到此區投資，包括美國自己的企業與其他國家也都齊聚德州加大投資，大家都在搶奪人才，如何用人、留人，都是功夫；第三，德州是獨立電網，電力資源充沛，但企業申請用電還需地方政府部門積極協助，事先的協調與溝通就很重要。

林右昌強調，這幾天實際體會到達拉斯與奧斯汀產業廊帶蓬勃的創新能量，也深刻體會到台灣高科技產業將在全球供應鏈中扮演更關鍵的角色，在半導體、電子製造與新能源技術領域進一步擴展影響力。這些企業是有策略與規劃，並非莽撞而行，不僅展現出台灣在全球科技版圖上的競爭力與永續價值，更是台灣總合力量的延伸，應該正向肯定，不要刻意唱衰。

林右昌表示，每一家企業，都不僅是台灣的驕傲，更是全球創新生態的重要夥伴，他看到台灣產業不只是「製造的力量」，更是「連結世界、驅動未來」的力量。面對AI、能源轉型與地緣供應鏈重組的浪潮，台灣企業展現了靈活、堅定且具有遠見的國際競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警
藝術家曲德義過世　享壽73歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美學者批賴清德「魯莽領導人」！郭正亮揭驚人背景：在華府名氣不小

見證台企插旗德州　林右昌籲別唱衰：應肯定台灣總合力量的延伸

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

福爾摩沙俱樂部首度在台辦年會　歐議員：台灣不是問題而是解答

徐巧芯大獲全勝！溫朗東被爆「逃兵吃草拉屎」　再上訴慘遭駁回

愛爾蘭跨黨派議員團訪台　將參加福爾摩沙俱樂部年會、晉見賴清德

高市早苗重申台海和平重要性　外交部：持續強化自我防衛能力

稱林岱樺不可能脫黨參選　柯志恩：選戰不能沒本事卻靠別人出事

沉默才是暴力！　張峻：那一腳是替所有被忽視的光復人出一口氣

台北、名古屋簽署「防災合作備忘錄」　名古屋副市長：深化互信

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

美學者批賴清德「魯莽領導人」！郭正亮揭驚人背景：在華府名氣不小

見證台企插旗德州　林右昌籲別唱衰：應肯定台灣總合力量的延伸

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

福爾摩沙俱樂部首度在台辦年會　歐議員：台灣不是問題而是解答

徐巧芯大獲全勝！溫朗東被爆「逃兵吃草拉屎」　再上訴慘遭駁回

愛爾蘭跨黨派議員團訪台　將參加福爾摩沙俱樂部年會、晉見賴清德

高市早苗重申台海和平重要性　外交部：持續強化自我防衛能力

稱林岱樺不可能脫黨參選　柯志恩：選戰不能沒本事卻靠別人出事

沉默才是暴力！　張峻：那一腳是替所有被忽視的光復人出一口氣

台北、名古屋簽署「防災合作備忘錄」　名古屋副市長：深化互信

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...麻美名場面驚喊：不可能吧

快訊／桃猿封王！711推出多項限時優惠　內容一次看

他娶妻答應「給168萬聘金」婚後卻裝死！岳父怒告　法院判必須給錢

【泰格與雪兒】真的是閨密?

政治熱門新聞

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

張峻鬧場還踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

鄭麗文如果2026、2028大選夢想成真　他：政治學教科書要全面改寫

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

中星會談重申一中政策、反對台獨　外交部：台灣是主權獨立國家

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

CM-11戰車零件噴飛害自行車騎士摔傷　六軍團：依軍車保險理賠

中國公布台灣衛星照稱「都是中國的」　綠委：幼稚小屁孩把戲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

更多

最夯影音

更多
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面