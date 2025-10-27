新iPhone17「放2小時沒人拿」　她走出信義威秀驚呆！萬人秒懂

▲原PO看完電影才發現iPhone不見了。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

過去不少外國人驚嘆，台人用3C佔位都不會被偷，但反而掛在機車上的抹布、便當會秒消失。一名妹子直呼，從影廳離場才驚覺新買的iPhone不見了，狂奔櫃檯上一看，手機竟完好如初，讓她笑虧「台灣人真善良」。文章引發萬人討論，「在台灣只有雨傘、抹布、安全帽、便當是危險的！」

一名女網友在Threads表示，她去信義威秀看電影，看完整部影片走出影廳時，才猛然一驚想到新買的iPhone不在手上，嚇得她急衝手扶梯一旁的櫃檯查看。

神展開的是，剛購入的iPhone依舊完好如初放在紙袋裡，讓原PO笑虧「看了2小時的電影出來，居然完全沒人動，我真服了啊，台灣人真善良！」

底下引來萬人熱議，「如果是便當，10秒就不見了」、「在台灣只有雨傘、抹布、安全帽、便當是危險的，手機、錢包、信用卡、金條根本沒人要」、「台灣人只會偷掛在機車上面的鹽酥雞跟安全帽」、「我的鍋貼+玉米濃湯...離開視線2分鐘就被偷走了」、「如果是雨傘，絕對會不見」。

也有網友中肯解釋，「現在有價值的東西，極大部分的人都不敢拿，不是人民素養變好，而是大家都知道有監視器這種東西，它會讓很多人的道德感提高」、「因為大家都知道有監視器」。