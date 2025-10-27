▲桃園客家星級美食推薦，最受歡迎店家11/9揭曉。（圖／客家局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局首度辦理「桃園客家星級美食推薦」活動，集結15位藝人、料理達人及美食部落客等知名人士，分別挑選出心中最具桃園客家味的星級美食，共計46間店家獲得青睞，將於11月9日在中原文創園區14倉辦理客家星級美食推薦名單公布會，揭曉今年最受名人歡迎的店家。

客家局27日表示，本次「桃園客家星級美食推薦」活動，每個名人以秘密客身分前往各店家試吃後，推薦心中最屬意的5間店家美食，獲得最多名人推薦的店家，將成為名人圈中的人氣王。

▲客家小炒是多位名人推薦的在地好味道。（圖／客家局提供）

本次獲選的店家風格，從傳承百年手藝的老字號到街頭巷尾的人氣店皆榜上有名，而獲推薦美食樣式多元，無論是客家小炒、薑絲炒大腸等經典菜色，或融合在地食材與現代手法的創新料理到甜品點心，都在在展現桃園客庄豐富的美食風貌，究竟受到推薦的客家美食，在哪些店家可以享用得到呢？請大家拭目以待。

▲薑絲炒粉腸口感酸辣爽脆，帶有濃郁的客家風味。（圖／客家局提供）

「桃園客家星級美食推薦」活動的最終入選店家名單於 11 月9日上午9時40分，在中原文創園區14倉公開揭曉，現場將舉辦客家星級美食試吃體驗，歡迎大家一起來感受星級料理的魅力。