國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁宣布成功試射「海燕」核飛彈！　川普嗆：應該先結束戰爭

▲▼美國總統川普（Donald Trump）16日於阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。（圖／路透社）

▲ 川普8月於阿拉斯加與普丁會晤。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普27日直言，俄羅斯總統普丁宣布成功試射新型核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik）的舉動「不合適」，直言俄國應專注結束烏克蘭戰爭，而非持續測試飛彈。

綜合《法新社》等外媒，川普飛往日本途中在空軍一號上受訪表示，「他（普丁）應該結束戰爭。這場戰爭本該一周內結束，如今很快將邁入第4年。這才是他應該做的，而不是測試飛彈。」

川普淡化此次飛彈試射重要性，並強調美國在俄羅斯海岸附近部署核潛艦，不需遠距離飛行就能達到威懾效果，「我們一直都在測試飛彈。」

普丁26日宣布完成「海燕」飛彈關鍵測試，聲稱這款武器射程「近乎無限」，飛行距離可達1.4萬公里。俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向普丁匯報指出，該飛彈於21日試射成功，飛行時間長達15小時，能夠擊敗任何反飛彈系統。

川普自今年1月展開第二任期以來，積極推動烏克蘭戰爭和平談判，8月曾與普丁會面，但本月取消原定於布達佩斯舉行的另一場峰會，稱他不想「浪費時間」。

俄羅斯拒絕美歐要求在目前的接觸線上凍結衝突的提議，俄軍仍持續在烏克蘭戰場緩慢但穩定推進。且此次飛彈測試時機敏感，川普近日宣布制裁俄國兩大石油公司，並重啟向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈的討論。

10/25 全台詐欺最新數據

探望老父遇死劫！酒駕男撞飛孝子「車都爛了」　他頭顱骨折亡
快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中
快訊／樂天桃猿G5打線出爐
資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光
快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒
交纏CEO雙亡！25歲正妹是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上
反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光
快訊／棒次大調整！中信兄弟G5打線出爐
張峻鬧場踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

川普普丁核飛彈烏克蘭戰爭美俄國際軍武

