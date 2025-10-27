半小時2機墜海！　中智庫：美軍南海行動「已達極限」2大原因曝

▲ 美國海軍尼米茲號航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍26日在南海發生連環墜機意外，一架MH-60R海鷹（MH-60R Sea Hawk）反潛直升機和一架F/A-18F超級大黃蜂（F/A-18F Super Hornet）戰鬥機在半小時內相繼墜海，所幸機上5人全數獲救。分析指出，這起事件突顯美軍在南海高強度部署下面臨的操作風險，也印證北京智庫先前指出美軍在該區域行動已「達到極限」的觀察。

根據美國太平洋艦隊聲明，首先墜海的是隸屬第73海上打擊直升機中隊的反潛直升機，隨後是來自第22攻擊戰鬥機中隊的超級大黃蜂，兩架軍機均從尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦起飛執行例行任務。軍方稱所有飛行員目前狀況「安全穩定」，但未透露確切墜機位置，事故原因仍待調查。

綜合港媒《南華早報》等，服役近50年的尼米茲號正從中東部署任務返回華盛頓州母港，該艦隊去年因應以哈戰爭與葉門動盪而派駐中東。北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」（South China Sea Strategic Situation Probing Initiative）3月發布的報告顯示，美軍去年在南海維持「高強度軍事存在」，航母打擊群8度進入該區域，但行動頻率已出現「停滯」現象。

報告分析，美軍需將艦艇調往中東等其他戰區，加上造船廠老化、人力短缺等維修問題，導致美國在南海部署能力受限。五角大廈計畫2028年前投入126億美元改善造艦及維修能力，但政府問責署（GAO）警告，缺乏統一的海軍戰略持續阻礙相關努力。

►僅隔半小時！美軍2機「在南海連環墜毀」 5機組員全獲救