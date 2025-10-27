陸國家統計局：1-9月規模以上工業企業利潤增長3.2％

▲大陸國家統計局公佈1-9月規模以上工業企業利潤及營收數據。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局公布最新數據顯示，2025年1至9月，全國規模以上工業企業實現利潤總額達5.37兆元（人民幣，下同），同比成長3.2％，其中，製造業與電力行業成為主要拉動力。大陸國家統計局工業司首席統計師於衛寧指出，高技術與裝備製造業表現突出，顯示工業企業整體營收與利潤均呈穩步回升態勢。

數據顯示，1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額53732.0億元，同比增長3.2%（按可比口徑計算）。其中，國有控股企業實現利潤總額17021.8億元，同比下降0.3%；股份制企業實現利潤總額39923.5億元，增長2.8%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額13509.7億元，增長4.9%；私營企業實現利潤總額15131.7億元，增長5.1%。

衛寧表示，1至9月工業利潤回升速度明顯加快，累計增速創去年8月以來新高，反映產業修復持續推進。從三大門類來看，製造業利潤增長9.9％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業成長10.3％，而採礦業雖仍下降29.3％，但降幅已收窄。單計9月，工業企業利潤同比增加21.6％，較8月再度加快。

在利潤回升之際，大陸高技術製造業成為重要動力，1至9月利潤同比增長8.7％，帶動整體工業利潤提升1.6個百分點。航空航天器、電子器件與精密儀器等產業增速均超兩位數。裝備製造業亦表現強勁，利潤同比增加9.4％，顯示產業結構升級與技術創新帶來正向拉動。

至於私營與外資企業利潤則出現明顯加快的趨勢，其中，私營企業增長5.1％、外商及港澳台投資企業增長4.9％。同期，工業企業營收達102.08兆元，增長2.4％，營收利潤率為5.26％，較去年同期提升0.04個百分點。

衛寧強調，下階段將持續落實擴大內需與雙循環戰略，進一步激發市場活力、提振預期，推動工業經濟穩健發展。