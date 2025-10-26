美星強烈對比！官員：黃循財背離李顯龍原則　為迎合中國犧牲台灣

▲中國國務院總理李強與新加坡總理黃循財舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者詹詠淇／台北報導

新加坡外交部昨（25日）發布新聞稿指出，總理黃循財與中國國務院總理李強會晤時，重申新加坡奉行所謂「一中政策」及「反對台獨」立場。此一表態，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前明確表示「美國不會為了與中國達成貿易協定而放棄台灣」形成強烈對比。外交官員分析，新加坡為迎合北京，不惜與美國及七大工業國集團（G7）一再重申的原則相左，星國在短時間內立場反覆，恐使其與全球民主陣營漸行漸遠。

官員指出，盧比歐在與美國總統川普會合的班機上受訪時，明確重申美國長期以來對台灣的支持，強調美國不會為了達成與中國貿易協定，而以「放棄台灣」作為交換條件，「沒有人考慮這樣做」，在川普啟程亞洲行前釋出強烈挺台訊號，顯示美方在台海議題上立場一貫且堅定。

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

官員進一步指出，相較之下，新加坡的態度卻顯搖擺不定。黃循財上（9）月接受《華爾街日報》專訪時才表示，新加坡重視台海及區域和平穩定，並強調「不應允許任何非和平方式改變現狀」；但本次與李強會晤後，卻在外交部新聞稿中再度重提「一中政策」與「反對台獨」，未再提及「不允許非和平方式改變現狀」，立場前後矛盾，令人費解。此舉反映新加坡雖企圖在中美之間維持平衡，但最終仍因中國壓力選擇向北京靠攏，犧牲台灣利益以及在台海和平議題的一貫性。

官員強調，包括日前聯合國大會期間的美日韓三國外長聲明，以及G7外長聯合聲明，都一再強調「維持台海和平穩定的重要性」與「反對任何片面以武力改變現狀的企圖」；今年6月G7領袖峰會後公布的「主席總結」（Chair’s Summary）亦重申相同立場，且並未提及「一中政策」。相較之下，新加坡此番言行顯然背離民主陣營共識，與美方主張漸行漸遠。

該官員認為，川普即將出席東協峰會，在美中角力持續升溫的背景下，新加坡顯然成為中方積極拉攏的對象。黃循財此番發言，不僅罔顧台灣作為主權獨立國家的事實，也背離前總理李顯龍強調的「支持兩岸關係和平發展」與「不能以非和平方式改變台海現狀」原則，令人深感遺憾。