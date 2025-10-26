　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美星強烈對比！官員：黃循財背離李顯龍原則　為迎合中國犧牲台灣

▲▼10月25日，大陸國務院總理李強與新加坡總理黃循財舉行會談。（圖／翻攝新華社）

▲中國國務院總理李強與新加坡總理黃循財舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者詹詠淇／台北報導

新加坡外交部昨（25日）發布新聞稿指出，總理黃循財與中國國務院總理李強會晤時，重申新加坡奉行所謂「一中政策」及「反對台獨」立場。此一表態，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前明確表示「美國不會為了與中國達成貿易協定而放棄台灣」形成強烈對比。外交官員分析，新加坡為迎合北京，不惜與美國及七大工業國集團（G7）一再重申的原則相左，星國在短時間內立場反覆，恐使其與全球民主陣營漸行漸遠。

官員指出，盧比歐在與美國總統川普會合的班機上受訪時，明確重申美國長期以來對台灣的支持，強調美國不會為了達成與中國貿易協定，而以「放棄台灣」作為交換條件，「沒有人考慮這樣做」，在川普啟程亞洲行前釋出強烈挺台訊號，顯示美方在台海議題上立場一貫且堅定。

▲▼ 美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）

官員進一步指出，相較之下，新加坡的態度卻顯搖擺不定。黃循財上（9）月接受《華爾街日報》專訪時才表示，新加坡重視台海及區域和平穩定，並強調「不應允許任何非和平方式改變現狀」；但本次與李強會晤後，卻在外交部新聞稿中再度重提「一中政策」與「反對台獨」，未再提及「不允許非和平方式改變現狀」，立場前後矛盾，令人費解。此舉反映新加坡雖企圖在中美之間維持平衡，但最終仍因中國壓力選擇向北京靠攏，犧牲台灣利益以及在台海和平議題的一貫性。

官員強調，包括日前聯合國大會期間的美日韓三國外長聲明，以及G7外長聯合聲明，都一再強調「維持台海和平穩定的重要性」與「反對任何片面以武力改變現狀的企圖」；今年6月G7領袖峰會後公布的「主席總結」（Chair’s Summary）亦重申相同立場，且並未提及「一中政策」。相較之下，新加坡此番言行顯然背離民主陣營共識，與美方主張漸行漸遠。

該官員認為，川普即將出席東協峰會，在美中角力持續升溫的背景下，新加坡顯然成為中方積極拉攏的對象。黃循財此番發言，不僅罔顧台灣作為主權獨立國家的事實，也背離前總理李顯龍強調的「支持兩岸關係和平發展」與「不能以非和平方式改變台海現狀」原則，令人深感遺憾。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／樂天桃猿3比1勝兄弟聽牌！
館長再度合體汪小菲　痛批：民進黨是歷史罪人
不斷更新／陳晨威8局開轟！桃猿3比1超前比數
信義豪宅詭異雙屍！　高大成研判可能死因
救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美星強烈對比！官員：黃循財背離李顯龍原則　為迎合中國犧牲台灣

守護魂門！綠委化身獵魔女團米拉　攜手親子萬聖節同樂嗨翻萬華

非洲豬瘟延長禁宰運10天　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

防範非洲豬瘟衝擊！徐榛蔚向中央提4大訴求　兼顧防疫與產業生計

疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

外交部：籲請新加坡尊重我主權獨立事實　勿發表傷害台星情誼評論

鄭麗文選後首場大會！現身花蓮團結藍營　痛批民進黨麥擱亂啊

推中正紀念堂轉型遭批打假球　林宜瑾反嗆：護航獨裁者是膝跳反射

拋明協商光復鄉災後重建條例　傅崐萁：可望11月中前完成三讀

奧地利恢復承認台灣國際駕照　林佳龍致謝：奧國會議員幫解決

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

美星強烈對比！官員：黃循財背離李顯龍原則　為迎合中國犧牲台灣

守護魂門！綠委化身獵魔女團米拉　攜手親子萬聖節同樂嗨翻萬華

非洲豬瘟延長禁宰運10天　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

防範非洲豬瘟衝擊！徐榛蔚向中央提4大訴求　兼顧防疫與產業生計

疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

外交部：籲請新加坡尊重我主權獨立事實　勿發表傷害台星情誼評論

鄭麗文選後首場大會！現身花蓮團結藍營　痛批民進黨麥擱亂啊

推中正紀念堂轉型遭批打假球　林宜瑾反嗆：護航獨裁者是膝跳反射

拋明協商光復鄉災後重建條例　傅崐萁：可望11月中前完成三讀

奧地利恢復承認台灣國際駕照　林佳龍致謝：奧國會議員幫解決

鄭智化登機片曝光遭疑「沒連滾帶爬」　他再發聲：陸機場讓我想引退

桃猿3勝1敗奪冠機率100％！球團史首冠只差一步　兄弟命懸一線

嘉義今年新開幕5景點！打卡童話城堡、農場　還有2000坪親子樂園

印尼導演入籍台灣6個月成「中華民國國民」　觀眾看完新片爆掌聲

鄭怡靜強碰早田希娜遭逆轉！1比3落敗無緣倫敦賽女單決賽

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

美股3大指數創高！台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

港男大生「看色情網站」倒地亡！被發現時螢幕上仍有鹹濕圖片

館長再罵「民進黨是歷史罪人」　走逛北京挑戰喝豆汁「像酸辣湯」

台鋼天鷹喜迎主場首勝　隊長陳建禎：贏球太爽了！

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

政治熱門新聞

中星會談重申一中政策、反對台獨　外交部：台灣是主權獨立國家

陸軍司令部「中正堂」改名「忠誠堂」

廚餘還能餵豬嗎？政院：90度煮1小時可

中資物流車隱匿問題豬肉流向？　綠委：物流業被滲透是國安危機

Meta累罰1850萬！數發部籲改電子公文

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

同志遊行下午登場！蔡英文PO文響應　驚見名嘴留言「我要結婚了」

邱毅：趙少康還在玩「換柱2.0」　早該退出媒體厚顏無恥

恐淪生化武器！　吳思瑤籲禁止淘寶肉製品進口：快補破網

賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

藍委批陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」　翁曉玲：真的要好好刪預算

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

更多熱門

相關新聞

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房

新加坡牛車水知名五星級飯店輝盛凱貝麗飯店（Capri by Fraser）發生駭人命案，一名41歲印尼籍男子24日在客房內殺害一同前來旅遊的妻子，隨後步行至距離現場約1.2公里的紅山東鄰里警局投案，當場遭到逮捕。

中星會談重申一中政策、反對台獨　外交部：台灣是主權獨立國家

中星會談重申一中政策、反對台獨　外交部：台灣是主權獨立國家

邦誼篤睦！　友邦貝里斯2部長任內首訪台

邦誼篤睦！　友邦貝里斯2部長任內首訪台

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇扳平戰局

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇扳平戰局

關鍵字：

新加坡外交部台海和平美國盧比歐

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面