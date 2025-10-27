廟會「突演奏沒出息」　國光儀隊操槍！網驚呆：這版本超帥

網搜小組／劉維榛報導

民進黨籍立委王世堅質詢金句神曲《沒出息》爆紅後，連本尊都笑稱「嘆為觀止！」網路上也出現不同的改編版，就連宜蘭國光儀隊也跟上了這股流行風潮，在廟會中演奏該歌曲，行進時不斷操槍、整齊擺動手勢，讓網友驚呼「這版本超帥氣！」

王世堅在立法院質詢時常語出驚人，結果被中國網友創作出神曲《沒出息》爆紅，歌詞「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息」，更是洗腦兩岸網友。

王世堅得知後也幽默回應，「網路世界真的太神奇了，充滿生命力與創造力，真的是人才濟濟，充滿天才與鬼才，自己是嘆為觀止」。

▲宜蘭國光儀隊在廟會活動中演奏《沒出息》。（圖／老司放課後KT GoGo授權提供，下同）



更狂的是，宜蘭國光儀隊最近在廟會演奏這首《沒出息》，以及還有鬼滅之刃的《無限城》，一邊行進一邊吹奏樂器，加上隊伍人員整齊劃一的操槍儀式，讓人看了目不轉睛。

這段精彩影片也被YouTube頻道「老司放課後KT GoGo」經營者拍下來並分享，「超級跟得上潮流的啦，這個沒出息也太有出息了」，更直呼這版本超帥的。

▼搭配操槍儀式，讓人看了熱血沸騰。

