政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜：林右昌和蔣萬安性質接近　王世堅最適合選台北市長

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲前立委高嘉瑜。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨前秘書長林右昌原先積極布局新北，被視為欲爭取參選新北市長，但他在大罷免失利辭去黨職後，於新北消聲匿跡。不過，近期傳出林右昌可能轉戰選台北市長，他在臉書宣布訪美也被視為參選起手式。對此，前民進黨立委高嘉瑜認為，林右昌與台北市長蔣萬安性質接近，但民進黨立委王世堅差異性大，可說是通殺，因此認為2026最適合選台北市長的人就是王世堅。

高嘉瑜昨（18日）在政論節目《TVBS戰情室》中分析，林右昌確實是非常優秀，過去在基隆市長任內的政績，大家都有目共睹，包括正濱彩色漁港、基隆港的整治以及車站的煥然一新等，林右昌融入很多都市設計跟都市發展的專業。他卸任民進黨秘書長後，到日本大阪世博和美國，想要更深度了解先進國家的城市開發，如果他要選台北市長，當然是非常有幫助。

不過，高嘉瑜指出，以目前民進黨聲量來看，「確實王世堅是最聲量最高」，連邰智源都在金鐘獎模仿王世堅，成為典禮高潮，甚至包括國外、韓國、日本都在學王世堅《沒出息》這首歌，雖然這首歌是中國翻唱的，但源頭就是王世堅在質詢過程的金句連發。因此，大家會覺得王世堅已經跳脫政治人物的格局，甚至也是跳脫藍綠的民進黨參選人，可說是國際巨星，被出道還有單曲，「連我都非常的嫉妒」。

高嘉瑜認為，在這樣的情況下，若王世堅選2026台北市長，會期待格局跳脫藍綠，且蔣萬安和王世堅一比，高下立判，尤其大家現在最討厭的就是虛有其表，希望有真材實料的人，「王世堅的真才實料我想是大家都看得到」。

▲▼民進黨立委王世堅爆紅。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者黃國霖攝）

高嘉瑜表示，如果林右昌要選台北市長，確實也是奇兵，但他的同質性跟蔣萬安接近，過去擔任市長也是溫文儒雅，比較容易吸引到相同的人，若是王世堅參選，差異性立刻出來，除了可以吸引原本蔣萬安的支持者，還能吸引到那些不支持蔣萬安的人，可以說是通殺，「所以我一直認為2026最適合選台北市長的人就是王世堅」。

林右昌17日在臉書發文提到，請辭至今已2個多月，他在這段時間沉澱反省，讓思緒更加澄淨清明，擔任公職這20多年來，他幾乎沒有什麼喘息充電的空檔，現在的他沒有任何職位與身分，因此放空自己，到處去走走、看看、聽聽。

林右昌指出，好友說，台灣政治需要「可被信任的治理力量」，他也自問，在當前政經局勢下，「我能夠為台灣貢獻些什麼？又該做何努力呢？這陣子，靜下心來反思了很多，也逐步有了方向與答案。」而此時此刻，他最需要做的就是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，讓自己更有能力與智慧，為成為一個更好的自己而努力。

▼民進黨前秘書長林右昌人正在美國。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

▲▼民進黨前秘書長林右昌人正在美國。（圖／翻攝自Facebook／林右昌UChange）

10/18 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高嘉瑜林右昌王世堅蔣萬安台北市長

