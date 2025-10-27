可能還有新颱風！　模擬路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，位於南海的熱帶擾動，可能在周二、周三變成熱帶性低氣壓，也有成颱機會，預估往越南南邊方向；而菲律賓東方海面的熱帶擾動，在周五、周六有機會變熱帶低壓，至於是否可能變颱風，等時間近點再來看。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）



賈新興說，周二、周三東北季風影響，其中周二新竹以北及宜蘭有雨，午後各地山區、高屏及花東亦有局部短暫雨；周三桃園以北山區、宜花有雨，午後各地山區、高屏有零星短暫雨。

賈新興指出，周四午後各地山區、高屏、宜花有零星短暫雨；周五北北基宜有零星短暫雨，午後至周日受東北季風影響，桃園以北及花東有零星短暫雨；周六午後山區有零星短暫雨。

賈新興分析，周日新北山區、宜花有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨；下周一宜花有局部短暫雨，午後受鋒面影響，苗栗以北、中南部山區有局部短暫雨。

賈新興提到，目前南海到菲律賓海面各有熱帶擾動，南海這顆可能在周二、周三變成熱帶低壓，也有變颱風的機會，預估往越南南邊；而菲律賓東方海面這顆，在周五、周六有機會變熱帶低壓，是否可能變颱風，等時間近點再來看，而由於台灣受東北季風影響，熱帶系統大致由東往西跑，到南海及越南附近的機率較大。