　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，位於南海的熱帶擾動，可能在周二、周三變成熱帶性低氣壓，也有成颱機會，預估往越南南邊方向；而菲律賓東方海面的熱帶擾動，在周五、周六有機會變熱帶低壓，至於是否可能變颱風，等時間近點再來看。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

（圖／翻攝賈新興臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，周二、周三東北季風影響，其中周二新竹以北及宜蘭有雨，午後各地山區、高屏及花東亦有局部短暫雨；周三桃園以北山區、宜花有雨，午後各地山區、高屏有零星短暫雨。

賈新興指出，周四午後各地山區、高屏、宜花有零星短暫雨；周五北北基宜有零星短暫雨，午後至周日受東北季風影響，桃園以北及花東有零星短暫雨；周六午後山區有零星短暫雨。

賈新興分析，周日新北山區、宜花有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨；下周一宜花有局部短暫雨，午後受鋒面影響，苗栗以北、中南部山區有局部短暫雨。

賈新興提到，目前南海到菲律賓海面各有熱帶擾動，南海這顆可能在周二、周三變成熱帶低壓，也有變颱風的機會，預估往越南南邊；而菲律賓東方海面這顆，在周五、周六有機會變熱帶低壓，是否可能變颱風，等時間近點再來看，而由於台灣受東北季風影響，熱帶系統大致由東往西跑，到南海及越南附近的機率較大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天
台南40多歲男頭部中彈！　倒路旁死亡
快訊／爆12萬量漲近9%居成交王！　記憶體股回神亮燈
高中生被濺一身濕怒發10篇文　古文罵到英文詩！真的釣出車主
快訊／涉貪首傳喚　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主

彰化560場疫調正常！王惠美為爌肉飯、肉圓請命：盼中央補助

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

今開工「2025最後連假結束」　下次直接過年放9天

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主

彰化560場疫調正常！王惠美為爌肉飯、肉圓請命：盼中央補助

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

今開工「2025最後連假結束」　下次直接過年放9天

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

路雲今天正式入伍！　曬平頭照：很清爽！我去去就回

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

御私藏開賣「萬聖節限定飲品」　限時2天買1送1

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

ChatGPT、Gemini、Copilot通通中招　研究：AI新聞錯誤率高達45%

大谷翔平143公尺「場外砲」留名歷史　道奇體育場設第8枚紀念銘牌

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

美中貿易戰降溫！美不課中國100%關稅　北京延後管制稀土、買黃豆

台南中年男頭部中彈　倒臥產業道路旁水溝送醫不治！

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

生活熱門新聞

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

普發1萬最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

更多熱門

相關新聞

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

今晚雨區擴大！　「下最多」地區曝

今晚雨區擴大！氣象專家林得恩提醒，雙北、基隆、宜蘭都是本周降雨的熱區，降雨強度介於大雨至豪雨等級之間為主。

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

關鍵字：

氣象氣象雲颱風賈新興

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

名模林又立爆未婚懷孕！

「天生少根筋星座Top 3」公開！

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面