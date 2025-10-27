　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，北北基宜大雨特報！中央氣象署表示，今天東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭越晚雨勢越大，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

氣象署發布「大雨特報」，東北季風影響，今台北市山區及基隆北海岸、新北市（汐止）、宜蘭有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周二晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，周二東北季風影響，華南雲系東移，基隆北海岸、東北部、大台北山區有雨，並有局部大雨機率，北部、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，中部亦有零星短暫雨，南部為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周三東北季風影響，水氣仍多，東北部有短暫雨，並有局部大雨機率，北部、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨；周四東北季風減弱，氣溫回升，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周五、周六東北季風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨；周日東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。

10/25 全台詐欺最新數據

山豬過世1年半！「寄結婚紅包給逸祥」暖哭網友

相關新聞

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

東北季風再度增強，中央氣象署表示，台灣附近水氣仍多，降雨以東北風迎風面的北部及宜蘭地區為主，今26日晚8時55分續發6縣市「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛及東北季風影響，易有短延時強降雨，高雄市、台北市山區及基隆北海岸、新北汐止、宜蘭地區有局部大雨發生機率。

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

