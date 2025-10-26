快訊／大雨特報又來！6縣市最新警戒　下周再變「濕涼雨天」

▲東北季風再度增強，下周雨變天濕涼。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

東北季風再度增強，中央氣象署表示，台灣附近水氣仍多，降雨以東北風迎風面的北部及宜蘭地區為主，今（26日）晚8時55分續發6縣市「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛及東北季風影響，易有短延時強降雨，高雄市、台北市山區及基隆北海岸、新北汐止、宜蘭地區有局部大雨發生機率。

氣象署指出，明天（27日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區越晚雨勢越大，其他地區為多雲天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部及宜蘭整天濕涼，氣溫21至25度，其他地區早晚偏涼，低溫約23度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報，未來一周仍受東北季風接連影響，且28日（下周二）同時還有華南雲系東移影響，北東變天濕涼，中南部早晚涼，且風力偏強，到時中部以北、東半部降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨，水氣持續到29日（下周三）仍多，北東局部短暫雨，宜蘭有局部大雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區在這2天容易出現較為持續、長時間的降雨。

▼大雨特報再襲紅爆！6縣市列警戒。（圖／中央氣象署）