　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大雨特報又來！6縣市最新警戒　下周再變「濕涼雨天」

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲東北季風再度增強，下周雨變天濕涼。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

東北季風再度增強，中央氣象署表示，台灣附近水氣仍多，降雨以東北風迎風面的北部及宜蘭地區為主，今（26日）晚8時55分續發6縣市「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛及東北季風影響，易有短延時強降雨，高雄市、台北市山區及基隆北海岸、新北汐止、宜蘭地區有局部大雨發生機率。

氣象署指出，明天（27日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區越晚雨勢越大，其他地區為多雲天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部及宜蘭整天濕涼，氣溫21至25度，其他地區早晚偏涼，低溫約23度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報，未來一周仍受東北季風接連影響，且28日（下周二）同時還有華南雲系東移影響，北東變天濕涼，中南部早晚涼，且風力偏強，到時中部以北、東半部降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨，水氣持續到29日（下周三）仍多，北東局部短暫雨，宜蘭有局部大雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區在這2天容易出現較為持續、長時間的降雨。

▼大雨特報再襲紅爆！6縣市列警戒。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山豬過世1年半！「寄結婚紅包給逸祥」暖哭網友
真的長菇！連下近7天雨　內湖路邊驚見「大白菇」
楊祐寧送別71歲父親　妻子長文悼念公公
養豬場廚餘蒸煮紀錄4個月空白！中市環保局曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

真的長菇！連下近7天雨　內湖路人驚見路邊「大白菇」

快訊／禁宰令再延10天！彰化「阿三、阿璋」肉圓暫停營業

快訊／大雨特報又來！6縣市最新警戒　下周再變「濕涼雨天」

比打針還天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」：有用又能長期維持

6種生活常見物質「確定會致癌」！醫師示警：受潮堅果別吃

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄　環保局：未上傳無罰則

救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

八卦山下60年老店「燒肉圓」突休3個月　老闆曝原因：純粹休養

國道晚間多路段「時速不到40公里」　交通量估為平日1.2倍

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就響鈴網友笑：誰給你們勇氣

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

真的長菇！連下近7天雨　內湖路人驚見路邊「大白菇」

快訊／禁宰令再延10天！彰化「阿三、阿璋」肉圓暫停營業

快訊／大雨特報又來！6縣市最新警戒　下周再變「濕涼雨天」

比打針還天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」：有用又能長期維持

6種生活常見物質「確定會致癌」！醫師示警：受潮堅果別吃

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄　環保局：未上傳無罰則

救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

八卦山下60年老店「燒肉圓」突休3個月　老闆曝原因：純粹休養

國道晚間多路段「時速不到40公里」　交通量估為平日1.2倍

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

川普放話不見普丁！俄方火速回應「沒取消」：談判仍在進行

行政院非洲豬瘟應變會議　張善政：桃園261家養豬場豬隻健康良好

新竹香山區幼兒園爆虐童！孩子回家多處瘀青傷痕　2教保人員停職

集集半程國際馬拉松開放報名　明年4月花旗木夾道迎3000跑者

戰術集結戰備部署　年度「陸勝操演」揭開序幕

林昀儒、鄭怡靜今年首座混雙冠軍到手　3比1力退香港組合

雪鐵龍宣布「正式進軍電動方程式賽車」！2秒內加速破百12月迎首秀

日鬼才導演來台拍片…興奮點名特殊文化　她收「木雕符咒」帶回家

連假結束讓人提不起勁　「3個重點」讓你順利收心、重振精神

黑豹旗／北商棒壘社幾乎愛兄弟熱血應援！前社長曝創隊過程

【貓咪店員】穩穩駕馭滑板超厲害

生活熱門新聞

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

更多熱門

相關新聞

新北雙溪土石流！道路遭淹沒「隆起龜裂」畫面曝

新北雙溪土石流！道路遭淹沒「隆起龜裂」畫面曝

今天到周三持續受東北季風影響，北部及東半部持續降雨，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭有局部大雨。新北市雙溪區赤皮倫北38線道4K至7K，因連日下雨造成土石流及道路隆起。

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

關鍵字：

氣象氣象雲大雨特報東北季風

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就響鈴網友笑：誰給你們勇氣

消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就響鈴網友笑：誰給你們勇氣

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面