生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲北部豪大雨特報。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，北北基宜豪大雨特報！中央氣象署表示，今天東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭普遍有短暫雨發生，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，午後南部及中部山區則有局部短暫陣雨。

豪雨特報：台北市、宜蘭縣

大雨特報：基隆市、新北市

氣象署發布「豪大雨特報」，東北季風影響，今日台北市山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北（南港、汐止及平溪）及宜蘭有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石及土石流。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，周一至周三東北季風影響，周一桃園以北及東半部有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨；周二、周三水氣增多，桃園以北、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其中東北部降雨較廣泛，有局部大雨機率，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象署指出，周四東北季風減弱，氣溫回升，周四、周五基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨；周六東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。

10/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

受東北季風與颱風「風神」外圍水氣影響，北台灣這星期幾乎天天降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「共伴效應發威，下到發霉」，這波降雨是多重天氣系統交互作用的結果，包括首波東北季風、太平洋高壓帶來的東南風暖濕氣流，以及熱帶擾動「97W」共同形成罕見且持久的「共伴效應接力」，導致北部地區連續降下豪雨，預計要等到下周三、四（29、30日）之後才會好轉。

