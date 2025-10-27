北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

▲北市消防局獲報，文山區一處民宅水塔內有一具男屍漂浮在上。（圖／翻攝畫面）

北市文山區一處社區大樓內，上（9）月11日因有住戶察覺用水出現異味，請人上去水塔察看，未料意外發現水塔內竟漂浮著一具男屍，讓住戶當場嚇壞。警方獲報後，研判男子陳屍在水塔至少3至5日，歷經多日比對後由鑑識小組將男屍手皮完整取下拓印後，最終確認男子身分為轄區內有多項竊盜、毒品前科的40歲K姓拆除工人，然而其身高約180至190公分之間，卻無端溺死在僅有140公分的水塔內。

回顧整起事件，上月11日，文山區景美女中附近一處社區大樓傳出離奇命案，有住戶因察覺近日水質出現異味，請來工人至水塔察看狀況，未料卻直接目睹水塔內漂浮著一具男屍，讓住戶當場嚇壞報警。警方獲報到場後，初步研判該具男屍至少死亡3至5日左右，身體已嚴重浮腫，且身邊未發現有證件與手機等證物，第一時間無法確認男屍身分；清查該棟社區大樓住戶後，也未發現有住戶失蹤或是聘請工人施工等事故，因此讓案情一度陷入膠著。

▲事發該棟社區大樓水塔約為一層樓高，水塔出入全仰賴一個小小的孔洞進出。（圖／翻攝畫面）

警方鍥而不捨的擴大調閱周邊監視器，而鑑識人員也努力將男子的手指清楚拓下，試圖取得完整指印，從而比對男子身分，惟因遺體浮腫嚴重而數次失敗，均未能順利採得指紋；最終，法醫將男子的手指皮完整取下，形成一個「人皮手套」後，再由鑑識人員等進行按壓採集，在比對男子身上明顯特徵後，鎖定男子為轄區內一名40歲的K姓拆除工人。

據了解，40歲的K男過去有多起竊盜、毒品前科。K男7日晚間從租屋處離開後，便沿路在文山區一帶跑步，同時四處張望，他先是進入一棟未上鎖的社區大樓門內，隨後直奔該棟社區大樓頂樓，疑似準備行竊，但卻行竊未果，因此又氣喘吁吁的跑下樓，其身影全被住戶的住家監視器拍下，還有住戶因K男所製造出的聲響，開門探頭查看狀況。

K男疑似第一次行竊失敗後，立即轉移目標，前往下一個社區大樓內。K男瞄準本案事發的社區大樓，更在大樓車庫附近守株待兔，直到有住戶車輛進出，開啟鐵捲門後，K男見狀也立即閃身進入社區，隨即就再也未發現K男外出的身影，直到其陳屍水塔內被住戶發現報警。

據悉，K男身為拆除工人，其身材壯碩，身高更至少有180至190公分高，但其陳屍的水塔內，外觀為水泥水塔，高度約一層樓高，水塔更是僅有一個小小、配有梯子的出入口，當時水塔內的水位僅有140公分高，K男卻因不明緣故在水塔溺死，事故發生時還恰逢農曆7月，讓不少人都覺得心裡「毛毛的」。

