　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

北市消防局獲報，文山區一處民宅水塔內有一具男屍漂浮在上。（圖／翻攝畫面）

▲北市消防局獲報，文山區一處民宅水塔內有一具男屍漂浮在上。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

北市文山區一處社區大樓內，上（9）月11日因有住戶察覺用水出現異味，請人上去水塔察看，未料意外發現水塔內竟漂浮著一具男屍，讓住戶當場嚇壞。警方獲報後，研判男子陳屍在水塔至少3至5日，歷經多日比對後由鑑識小組將男屍手皮完整取下拓印後，最終確認男子身分為轄區內有多項竊盜、毒品前科的40歲K姓拆除工人，然而其身高約180至190公分之間，卻無端溺死在僅有140公分的水塔內。

回顧整起事件，上月11日，文山區景美女中附近一處社區大樓傳出離奇命案，有住戶因察覺近日水質出現異味，請來工人至水塔察看狀況，未料卻直接目睹水塔內漂浮著一具男屍，讓住戶當場嚇壞報警。警方獲報到場後，初步研判該具男屍至少死亡3至5日左右，身體已嚴重浮腫，且身邊未發現有證件與手機等證物，第一時間無法確認男屍身分；清查該棟社區大樓住戶後，也未發現有住戶失蹤或是聘請工人施工等事故，因此讓案情一度陷入膠著。

事發該棟社區大樓水塔約為一層樓高，水塔出入全仰賴一個小小的孔洞進出。（圖／翻攝畫面）

▲事發該棟社區大樓水塔約為一層樓高，水塔出入全仰賴一個小小的孔洞進出。（圖／翻攝畫面）

警方鍥而不捨的擴大調閱周邊監視器，而鑑識人員也努力將男子的手指清楚拓下，試圖取得完整指印，從而比對男子身分，惟因遺體浮腫嚴重而數次失敗，均未能順利採得指紋；最終，法醫將男子的手指皮完整取下，形成一個「人皮手套」後，再由鑑識人員等進行按壓採集，在比對男子身上明顯特徵後，鎖定男子為轄區內一名40歲的K姓拆除工人。

據了解，40歲的K男過去有多起竊盜、毒品前科。K男7日晚間從租屋處離開後，便沿路在文山區一帶跑步，同時四處張望，他先是進入一棟未上鎖的社區大樓門內，隨後直奔該棟社區大樓頂樓，疑似準備行竊，但卻行竊未果，因此又氣喘吁吁的跑下樓，其身影全被住戶的住家監視器拍下，還有住戶因K男所製造出的聲響，開門探頭查看狀況。

K男疑似第一次行竊失敗後，立即轉移目標，前往下一個社區大樓內。K男瞄準本案事發的社區大樓，更在大樓車庫附近守株待兔，直到有住戶車輛進出，開啟鐵捲門後，K男見狀也立即閃身進入社區，隨即就再也未發現K男外出的身影，直到其陳屍水塔內被住戶發現報警。

據悉，K男身為拆除工人，其身材壯碩，身高更至少有180至190公分高，但其陳屍的水塔內，外觀為水泥水塔，高度約一層樓高，水塔更是僅有一個小小、配有梯子的出入口，當時水塔內的水位僅有140公分高，K男卻因不明緣故在水塔溺死，事故發生時還恰逢農曆7月，讓不少人都覺得心裡「毛毛的」。

延伸閱讀
剝皮驗屍2／生活開銷全靠年邁母開雞排店！　拆除工人一日三餐全靠媽送
直擊／韓星李廷鎮為挺温昇豪來台　李進良招待海鮮美食感受夜生活
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」
洛城媒體批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂
「富少抱小女友」交纏陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人
川普超樂觀！　盼與習近平「達成全面性協議」
名模林又立爆未婚懷孕！「已經4個月了」身型明顯圓一圈 錄影全
開到椅背破　連勝文賣「12年愛車」怨：國民黨太窮了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁飄惡臭「腐爛剩白骨」

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

新竹香山區幼兒園爆虐童！孩子回家多處瘀青傷痕　2教保人員停職

陸軍「勇虎」戰車突噴零件！害6名騎士閃不過慘摔　1人骨折

豪宅裡抱小女友「交纏陳屍」　9億CEO爸爸是粉盒大王

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁飄惡臭「腐爛剩白骨」

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

新竹香山區幼兒園爆虐童！孩子回家多處瘀青傷痕　2教保人員停職

陸軍「勇虎」戰車突噴零件！害6名騎士閃不過慘摔　1人骨折

豪宅裡抱小女友「交纏陳屍」　9億CEO爸爸是粉盒大王

信義豪宅詭異雙屍！25歲女口鼻沾白色粉末　高大成研判可能死因

日本TOYOTA也要進美規車？放大版RAV4、7人座休旅將從北美進口

美國防次長駁華府智庫：台灣可以被防衛

可能還有新颱風！　模擬路徑曝

川普與東協4國達成貿易協議　馬來西亞承諾「不對美限制稀土出口」

TOYOTA「多功能全新MPV」即將量產！能露營、還能開店面賺錢

10月27日星座運勢／天蠍座意外撿到錢財！　水瓶座房產獲利

即將再登世界大賽先發舞台　41歲薛茲爾：這就是你打球的目的

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

温昇豪10年韓星友特飛來台應援！　李進良招待海鮮感受夜生活

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

社會熱門新聞

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

竹市某幼兒園爆虐童　2教保員停職

即／豬瘟場王姓獸醫無照疑誤診　農業局發文檢方調查

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　少年當場死亡

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

「天生少根筋星座Top 3」公開！

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面