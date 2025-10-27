　
國際

進逼施壓施壓委內瑞拉　美軍艦數十公里外軍事演習

▲美國航空母艦「福特號」。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國航空母艦「福特號」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

在華府對毒品走私與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）加大施壓力道之際，美國海軍驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）於26日停靠加勒比海國家千里達及托巴哥首都西班牙港（Port of Spain），預計停留至30日，期間將與當地部隊進行聯合軍事演習。

千里達政府於23日預告此項軍艦造訪行程，法新社報導，美軍此次演習行動，是美國總統川普擴大打擊拉丁美洲毒梟網絡戰略的一環，特別是針對馬杜洛政權的毒品走私行動。除了海軍演習，美國海軍與海岸巡防隊近來也已摧毀至少10艘涉嫌運毒船隻，導致至少43人喪生；川普並已公開警告，必要時不排除對涉嫌販毒的委內瑞拉組織展開地面攻擊。

委內瑞拉總統馬杜洛則反控美國意圖「捏造戰爭」，藉此推翻他在去年以爭議手段勝選續任的政權。美委之間的對峙關係在24日進一步升高，美國五角大廈下令部署全球最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）前往加勒比海區域，川普也已授權中央情報局（CIA）採取對委內瑞拉的進一步行動。

此次演習的地點——千里達及托巴哥，不僅與委內瑞拉相距僅數十公里，也因其地理位置成為加勒比海毒品走私的重要中轉站。隨著美軍加強打擊力度，當地也已出現無辜平民遭波及的案例。

家屬指出，本月中旬一艘從委內瑞拉出發的船隻在海上遭遇攻擊，造成兩名千里達男子死亡，其中一名死者的母親強調兒子是漁夫，與毒品無關；然而當局尚未正式確認兩人的身分與死因。

10/25 全台詐欺最新數據

