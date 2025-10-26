救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

▲台中一名外送員發現有人倒在路邊，趕緊折返搶命，結果因此送餐遲到、違規被開單。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台中市豐原區一名外送員26日上午行經交流道附近時，突見路人昏倒路邊，立刻折返急救，協助恢復患者心跳。不過，他因救人耽誤送餐時間，事後為趕時間誤騎上人行道而遭警方開單，他坦然受罰，仍強調「下次遇到一樣的情況，我還是會救人」。

該外送員在臉書社團「豐原好康聯盟（原創正版社團）」發文表示，他26日上午11點半行經豐原交流道時，發現一名男子倒地不起，判斷情況危急後立刻折返協助。到場後見男子嘴唇發紺、意識不清，雖有民眾正在實施CPR，但姿勢不正確，他立即表明自己會心肺復甦術並接手急救。

外送員回憶，男子胸膛厚實、不易施壓，他跪地找到正確位置後全力壓胸，並請旁人撥打119。約1分鐘後，患者恢復自主呼吸，他確認並非瀕死呼吸後停止急救，握著男子的手安撫對方，直到救護人員到場後交接狀況與協助搬運擔架。

救人後他馬上騎車繼續外送，不過因為救援工作，耽誤約10分鐘的時間，讓他相當心急，在右轉大洲路時騎上人行道，因而被社口派出所員警攔下。儘管他解釋是因救人延誤，員警仍依法開單，他坦然接受，表示理解執勤人員的職責所在。

外送員最後在文末強調「我是EMT，我驕傲」，即使因此受罰，下次若再遇相同情況，他仍舊會毫不猶豫地出手救人。

不少網友看完全程，不禁留言大讚，「功德無量，財物損失肯定會在無形之中補回來」、「搶救生命，分分秒秒都是救人活命的機會，辛苦您了」、「好心有好報，感謝您伸出援手」、「我當時在現場，是本人打電話叫救護車。如須作證，本人願意可私訊。」

此外，也有不少人留言表示，希望能幫外送員繳納罰單。這名外送員則回應，他發文不是為了討拍，而是希望把這份善意傳遞下去，罰單會自行繳納，不必勞煩網友。