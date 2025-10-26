　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

▲▼外送,機車,雨天,行車安全,。（圖／記者周宸亘攝）

▲台中一名外送員發現有人倒在路邊，趕緊折返搶命，結果因此送餐遲到、違規被開單。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台中市豐原區一名外送員26日上午行經交流道附近時，突見路人昏倒路邊，立刻折返急救，協助恢復患者心跳。不過，他因救人耽誤送餐時間，事後為趕時間誤騎上人行道而遭警方開單，他坦然受罰，仍強調「下次遇到一樣的情況，我還是會救人」。

該外送員在臉書社團「豐原好康聯盟（原創正版社團）」發文表示，他26日上午11點半行經豐原交流道時，發現一名男子倒地不起，判斷情況危急後立刻折返協助。到場後見男子嘴唇發紺、意識不清，雖有民眾正在實施CPR，但姿勢不正確，他立即表明自己會心肺復甦術並接手急救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外送員回憶，男子胸膛厚實、不易施壓，他跪地找到正確位置後全力壓胸，並請旁人撥打119。約1分鐘後，患者恢復自主呼吸，他確認並非瀕死呼吸後停止急救，握著男子的手安撫對方，直到救護人員到場後交接狀況與協助搬運擔架。

▲▼外送,機車,雨天,行車安全,。（圖／記者周宸亘攝）

▲台中一名外送員發現有人倒在路邊，趕緊折返搶命，結果因此送餐遲到、違規被開單。（示意圖／ETtoday資料照）

救人後他馬上騎車繼續外送，不過因為救援工作，耽誤約10分鐘的時間，讓他相當心急，在右轉大洲路時騎上人行道，因而被社口派出所員警攔下。儘管他解釋是因救人延誤，員警仍依法開單，他坦然接受，表示理解執勤人員的職責所在。

外送員最後在文末強調「我是EMT，我驕傲」，即使因此受罰，下次若再遇相同情況，他仍舊會毫不猶豫地出手救人。

不少網友看完全程，不禁留言大讚，「功德無量，財物損失肯定會在無形之中補回來」、「搶救生命，分分秒秒都是救人活命的機會，辛苦您了」、「好心有好報，感謝您伸出援手」、「我當時在現場，是本人打電話叫救護車。如須作證，本人願意可私訊。」

此外，也有不少人留言表示，希望能幫外送員繳納罰單。這名外送員則回應，他發文不是為了討拍，而是希望把這份善意傳遞下去，罰單會自行繳納，不必勞煩網友。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃猿3勝1敗奪冠機率100％！　兄弟命懸一線
快訊／樂天桃猿3比1勝兄弟聽牌！
館長再度合體汪小菲　痛批：民進黨是歷史罪人
不斷更新／陳晨威8局開轟！桃猿3比1超前比數
信義豪宅詭異雙屍！　高大成研判可能死因
救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄　環保局：未上傳無罰則

救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

八卦山下60年老店「燒肉圓」突休3個月　老闆曝原因：純粹休養

國道晚間多路段「時速不到40公里」　交通量估為平日1.2倍

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網一看搖頭：沒這麼不值錢吧

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

空腹喝豆漿浪費蛋白質？營養師：「這步驟」才是關鍵

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

豬瘟究責！議員揭「空白4個月」稽查紀錄　環保局：未上傳無罰則

救完人趕著送餐！外送員違規被開單　一票人狂刷：我來繳

八卦山下60年老店「燒肉圓」突休3個月　老闆曝原因：純粹休養

國道晚間多路段「時速不到40公里」　交通量估為平日1.2倍

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網一看搖頭：沒這麼不值錢吧

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

空腹喝豆漿浪費蛋白質？營養師：「這步驟」才是關鍵

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

鄭智化登機片曝光遭疑「沒連滾帶爬」　他再發聲：陸機場讓我想引退

桃猿3勝1敗奪冠機率100％！球團史首冠只差一步　兄弟命懸一線

嘉義今年新開幕5景點！打卡童話城堡、農場　還有2000坪親子樂園

印尼導演入籍台灣6個月成「中華民國國民」　觀眾看完新片爆掌聲

鄭怡靜強碰早田希娜遭逆轉！1比3落敗無緣倫敦賽女單決賽

媽祖加持主場！陳晨威轟致勝2分砲　桃猿3比1勝兄弟聽牌

美股3大指數創高！台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

港男大生「看色情網站」倒地亡！被發現時螢幕上仍有鹹濕圖片

館長再罵「民進黨是歷史罪人」　走逛北京挑戰喝豆汁「像酸辣湯」

台鋼天鷹喜迎主場首勝　隊長陳建禎：贏球太爽了！

黃鐙輝看閃兵：錯就是錯　「天網恢恢，疏而不漏」

生活熱門新聞

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

獨／文大「廢系潮」51系砍剩30　師怒轟：高層系所「免死金牌」　

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

即／豬農載自家13母豬移場　台南市府重罰35萬

更多熱門

相關新聞

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

萬聖節前夕，台中市經發局今（26）日在豐原廟東復興商圈舉辦年度萬聖節活動，現場聚集許多變裝打扮的民眾與孩童，氣氛熱鬧。今年活動也結合「台中購物節」的首場抽獎，盼藉由節慶人潮，帶動地方消費與商圈發展。

即／豬瘟場王姓獸醫無照疑誤診　農業局發文檢方調查

即／豬瘟場王姓獸醫無照疑誤診　農業局發文檢方調查

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

禁宰令再延10天　台中193處豬肉攤沒營業免收費

禁宰令再延10天　台中193處豬肉攤沒營業免收費

台中防疫「死1隻就驗」　 盧秀燕：盼鎖在案場

台中防疫「死1隻就驗」　 盧秀燕：盼鎖在案場

關鍵字：

救人外送員台中熱心英雄

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面