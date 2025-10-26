燕子口堰塞湖引流奏效！水位每小時降3公分　隧道溢水退縮仍管制

▲燕子口堰塞湖壩體降挖超過兩公尺，順利開挖深槽線引流湖水。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在林業及自然保育署宜蘭與花蓮分署以及承包商晶富營造公司的努力下，26日工作人員除了將壩體降挖超過兩公尺，也順利開挖深槽線引流湖水，水位目前大約以每小時約3公分的速率下降中，魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮約2公尺左右。

▲▼花蓮分署表示，壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強中。

林業及自然保育署花蓮分署表示，目前除了壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強中。不過由於壩體主要由堅硬的岩塊構成，結構穩定，引流水量尚未顯著削弱壩體結構，壩體也沒有潰決的跡象，但由於水位還未降至台8線靳珩隧道西口路面高程以下，因此明日將持續進行降壩作業，以更有效降低堰塞湖水位及蓄水量。

林業及自然保育署也特別說明，燕子口堰塞湖的降挖引流能在三日內即能有突破性的成果，除了該署調度前來支援的宜蘭分署能與花蓮分署合作無間外，在10月22日以4379萬元得標燕子口堰塞湖減災工程的晶富營造公司，經驗豐富、態度積極，更是工程能順利推進的關鍵。

▲魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮約2公尺左右，但為安全起見仍維持管制。

在現場指揮施工的黃姓負責人，曾參與921草嶺潭堰塞湖的減災工程，是國內少數具有堰塞湖處理專業的工程人員，此次他原本是率領公司團隊自嘉義遠征花蓮光復義務協助復原工作，因表現卓著，林業保育署因此邀請該公司參與投標並得標，也為政府節省公帑。

林業保育署提醒，堰塞湖引流可能導致立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位上升，民眾切勿進入立霧溪下游河道內活動；台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段，仍維持人車進入管制。

