燕子口堰塞湖暫除警戒！溢流路段仍封閉　啓動分階段降挖導流

▲燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，對下游居民暫無直接威脅，近日暫未有豪大雨，經專業評估，暫解除警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部林業及自然保育署花蓮分署今日表示，燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，研判對下游居民暫無直接威脅；且氣象預報近日暫未有豪大雨，經專業團隊評估，目前未達黃、紅色警戒條件，除台8線靳珩隧道西出口淹水路段及東出口至魯丹橋溢流水路段仍須持續封閉外，其餘範圍與對象已建議先解除警戒。同時也將啟動壩體降挖與導流工程，以降低堰塞湖蓄水量確保安全。

分署表示，截至今日上午監測資料顯示，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程266.69公尺，距壩頂溢流仍有3.31公尺，湖面面積約11公頃，蓄水量191萬噸，距滿庫（230萬噸）仍有39萬噸空間。由於壩體由大理岩塊與崩解土砂組成，整體透水性低且結構穩定，底部也穩定滲流，經連日空拍比對未見明顯變化。

花蓮分署指出，成大防災研究團隊比對錦文橋處之「降雨-逕流」、「逕流+極端潰決流量」、「25年重現期設計洪水量」、「50 年重現期設計洪水量」，顯示在未來48 小時逕流加上極端潰決流量條件下，仍小於上述計畫之洪水量，在既有河防設施確保下，致災風險較低。且在花蓮分署與成大團隊制定的「立霧溪燕子口堰塞湖警戒發布避難解除機制表」，目前水位也未達警戒值。參酌中央氣象署預測降雨量以及各項監測數據，堰塞湖水位穩定，滲流無加劇，於今日13時30分發布解除警戒通報。

▲台8線靳珩隧道西出口淹水路段及東出口至魯丹橋溢流水路段仍持續封閉。

林業保育署花蓮分署也說明，昨日已完成堰塞湖降壩工程招標，今日由支援的林業保育署宜蘭分署會同原施工廠商進行現場結算，得標的新廠商將進場分階段辦理降挖及導流工程。第一階段將採刷坡與開設導流水道方式，若水流順利導引可自然削弱壩體；如成效有限，將啟動第二階段降挖作業，以進一步降低水位與蓄水量。

花蓮分署提醒，台8線175.5公里靳珩隧道西口淹水區至魯丹橋間仍為溢流水道，屬高風險區域，公路局將持續封閉相關路段，嚴禁民眾進入。另未來將持續監測水位將隨降雨量變化、壩體滲溢及橋面溢流等狀況持續變動。如有危險立即發布緊急通報單、細胞廣播簡訊及新聞稿，通知各單位及民眾加強警戒。