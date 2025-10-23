　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

燕子口堰塞湖暫除警戒！溢流路段仍封閉　啓動分階段降挖導流

▲▼燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，對下游居民暫無直接威脅，近日暫未有豪大雨，經專業評估，暫解除警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，對下游居民暫無直接威脅，近日暫未有豪大雨，經專業評估，暫解除警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部林業及自然保育署花蓮分署今日表示，燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，研判對下游居民暫無直接威脅；且氣象預報近日暫未有豪大雨，經專業團隊評估，目前未達黃、紅色警戒條件，除台8線靳珩隧道西出口淹水路段及東出口至魯丹橋溢流水路段仍須持續封閉外，其餘範圍與對象已建議先解除警戒。同時也將啟動壩體降挖與導流工程，以降低堰塞湖蓄水量確保安全。

分署表示，截至今日上午監測資料顯示，燕子口堰塞湖壩高約40公尺，水位高程266.69公尺，距壩頂溢流仍有3.31公尺，湖面面積約11公頃，蓄水量191萬噸，距滿庫（230萬噸）仍有39萬噸空間。由於壩體由大理岩塊與崩解土砂組成，整體透水性低且結構穩定，底部也穩定滲流，經連日空拍比對未見明顯變化。

▲▼燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，對下游居民暫無直接威脅，近日暫未有豪大雨，經專業評估，暫解除警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署指出，成大防災研究團隊比對錦文橋處之「降雨-逕流」、「逕流+極端潰決流量」、「25年重現期設計洪水量」、「50 年重現期設計洪水量」，顯示在未來48 小時逕流加上極端潰決流量條件下，仍小於上述計畫之洪水量，在既有河防設施確保下，致災風險較低。且在花蓮分署與成大團隊制定的「立霧溪燕子口堰塞湖警戒發布避難解除機制表」，目前水位也未達警戒值。參酌中央氣象署預測降雨量以及各項監測數據，堰塞湖水位穩定，滲流無加劇，於今日13時30分發布解除警戒通報。

▲▼燕子口堰塞湖水位穩定、壩體無異常，對下游居民暫無直接威脅，近日暫未有豪大雨，經專業評估，暫解除警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲台8線靳珩隧道西出口淹水路段及東出口至魯丹橋溢流水路段仍持續封閉。

林業保育署花蓮分署也說明，昨日已完成堰塞湖降壩工程招標，今日由支援的林業保育署宜蘭分署會同原施工廠商進行現場結算，得標的新廠商將進場分階段辦理降挖及導流工程。第一階段將採刷坡與開設導流水道方式，若水流順利導引可自然削弱壩體；如成效有限，將啟動第二階段降挖作業，以進一步降低水位與蓄水量。

花蓮分署提醒，台8線175.5公里靳珩隧道西口淹水區至魯丹橋間仍為溢流水道，屬高風險區域，公路局將持續封閉相關路段，嚴禁民眾進入。另未來將持續監測水位將隨降雨量變化、壩體滲溢及橋面溢流等狀況持續變動。如有危險立即發布緊急通報單、細胞廣播簡訊及新聞稿，通知各單位及民眾加強警戒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金
桃園網拍倉庫大火！夫妻疑受困　兒焦急：聯絡不上
八點檔男星「二度就業」近況曝光！3個月前剛認0工作：面試被回
遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純
快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創死亡
快訊／南投規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」
7-11系統大當機「只能付現」　祭「咖啡半價」補償
快訊／1豬隻10天前「已全數販售完畢」　流向6縣市
多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

捲陳敏薰買官案！陳水扁被控洗錢一審獲判免訴　檢上訴駁回

快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創送醫不治

3天清查台中168個養豬場！監控替代肉品　盧秀燕：希望是個案

快訊／4豬隻賣到彰化！1豬隻10天前「已屠宰販售完畢」　流向6縣市

燕子口堰塞湖暫除警戒！溢流路段仍封閉　啓動分階段降挖導流

國一貨櫃車翻覆！大量紡織合成液體外洩　一度紫爆回堵5公里

快訊／驚險救援！工人摔落隔壁5樓屋頂　雲梯車吊掛送醫

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

捲陳敏薰買官案！陳水扁被控洗錢一審獲判免訴　檢上訴駁回

快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創送醫不治

3天清查台中168個養豬場！監控替代肉品　盧秀燕：希望是個案

快訊／4豬隻賣到彰化！1豬隻10天前「已屠宰販售完畢」　流向6縣市

燕子口堰塞湖暫除警戒！溢流路段仍封閉　啓動分階段降挖導流

國一貨櫃車翻覆！大量紡織合成液體外洩　一度紫爆回堵5公里

快訊／驚險救援！工人摔落隔壁5樓屋頂　雲梯車吊掛送醫

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

強化校園機車安全教育　台東警成功分局推動「停讓文化2.0」

加州迪士尼樂園空降台北信義區！必拍5大打卡區　再抽美國機票

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

新科狀元首秀10分10籃板「過程跌撞」　弗拉格：這就是籃球

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

因血栓差點「失去一切」　溫班亞瑪更享受比賽：知道自己仍需進步

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

安心亞被問懷孕拒捶肚　傳交往過阿KEN「要證據」

社會熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

還原桃園司機、學生互毆經過！逃票引爆衝突

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

更多熱門

相關新聞

馬太鞍溪解除警戒　縣府前進指揮所轉型服務中心

馬太鞍溪解除警戒　縣府前進指揮所轉型服務中心

馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害造成花蓮光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮嚴重損害，今日為災後第30天，中央協調所總協調官季連成政務委員於記者會宣布完成任務、將紅色警戒降為常態，而復建工作持續進行中，花蓮縣政府前進指揮所預計下週起轉型為「花蓮縣政府復建服務中心（暫名）」，續留光復鄉提供服務，協助災民盡速恢復正常生活。

太魯閣高山地區明起部分開放

太魯閣高山地區明起部分開放

即／馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

即／馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

馬太鞍溪堰塞湖溢流淹沒便道　季連成：沒被沖毀、研擬加固

馬太鞍溪堰塞湖溢流淹沒便道　季連成：沒被沖毀、研擬加固

燕子口堰塞湖當景點　花蓮警緊急勸離

燕子口堰塞湖當景點　花蓮警緊急勸離

關鍵字：

燕子口堰塞湖解除警戒分階段降挖導流溢流路段封閉

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面