燕子口堰塞湖降壩引流！下游水位恐抬升　民眾勿入立霧溪河道

▲▼承包廠商連日努力，已完成大部分上邊坡刷坡與壩體施工便道開闢。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署表示，燕子口堰塞湖減災工程經該署宜蘭分署與承包廠商連日努力，已完成大部分上邊坡刷坡與壩體施工便道開闢，昨日已針對堰塞湖壩體降挖近2公尺。

林業保育署花蓮分署對外表示，今天上午9點將進行壩體深槽線開挖，引流湖水以降低水位及蓄水量，由於可能造成下游水位抬升，因此已發布通報單提醒花蓮縣政府與秀林鄉公所確保民眾勿進入立霧溪下游河道內。

▲▼花蓮分署表示，今天上午9點將進行壩體深槽線開挖，引流湖水以降低水位及蓄水量。

林業保育署花蓮分署同時指出，經成大防災研究中心專業團隊評估，堰塞湖引流之水量不致危及下游聚落，但立霧溪燕子口下游至出海口沿線溪床水位可能抬升，仍屬危險地帶，呼籲民眾切勿進入；另外也通報燕子口以下河道沿岸河防構造物、東部電廠設施及鐵公路橋梁等公共設施的主管機關提高警覺。

台8線靳珩隧道西口(燕子口步道西口)以東到魯丹橋路段則因為堰塞湖水溢流，持續管制人車進入。

花蓮分署強調，燕子口堰塞湖引流期間，將密切觀察壩體變化，有任何異常情形將立即發布細胞廣播簡訊，請民眾保持警覺，特別留意。