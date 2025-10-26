燕子口堰塞湖降壩引流！花蓮消防局啓動警戒　勸離下游民眾

▲▼燕子口堰塞湖今天上午進行降壩引流，目前狀況穩定。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為防範近日太魯閣燕子口堰塞湖今天上午引流可能引發下游安全疑慮，花蓮縣消防局於10月26日上午8時30分啟動警戒勤務，針對立霧溪流域下游地區執行廣播宣導與勸離任務，提醒民眾切勿靠近河床與堰塞湖警戒區域，確保生命安全。

本次勤務由大隊長林武正擔任指揮官，動員消防人員7名及義勇消防人員6名，共計14名，分別於民樂、可樂部落、崇德瑩農場下游、錦文橋東西側及立霧左岸東部發電廠等地區展開巡迴廣播。

▲▼花蓮消防局出動人車於下游勸離民衆。

花蓮消防局表示，今天上午9時起，消防單位出動勤務車4輛，透過廣播器系統持續向當地居民與遊客重申警戒範圍及安全注意事項，提醒民眾暫勿靠近立霧溪沿岸，以防突發災害發生。

勤務前於新秀消防隊進行任務簡報，由分隊長彭第軒說明工作重點與分工，確保人員熟悉任務路線與安全應變程序。現場執勤期間秩序良好，未發現有民眾於河床逗留或違規進入管制區，顯示宣導成效良好。

花蓮消防局表示，目前整體狀況穩定，無任何事故通報。消防局呼籲，近期因降雨及山區地質不穩，立霧溪沿岸具潛在危險，民眾應遵守管制規定，避免前往觀望或攝影，以防危險發生。