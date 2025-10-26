　
大陸 大陸焦點 特派現場

13歲離家女孩失聯7天！　結局大逆轉：躲空房間玩手機

▲▼13歲離家女孩失聯7天，竟是躲空房間玩手機。（圖／翻攝中華網）

▲13歲離家女孩失聯7天，家長刊登尋人啟事。（圖／翻攝中華網）

記者陳冠宇／綜合報導

最近，安徽阜陽一名13歲符姓女孩失蹤，從10月18日下午離家後沒有回來，父母在附近街道和學校尋找未果。有人報警後，當地搜救隊帶著工具翻遍了荒山野林，還查看了許多公車站監視器影像，大家都擔心她遭遇不測。沒想到，最後符女在奶奶家的空房間裡被找到，玩了7天的手機。

綜合陸媒報導，女孩母親表示，因為接到女兒學校的老師反映，稱女兒在校打瞌睡，因此禁止女兒玩手機。不料女兒卻在18日離家出走，跑到奶奶家裡躲藏了一周。

在第7天時，有親戚提議去女孩奶奶家看看。最後才發現，這位女孩躲進了奶奶的老房子，這棟房子常年無人居住，門鎖也壞了。她白天躲在堆滿雜物的角落裡打遊戲，餓了就出來找吃的。奶奶竟以為孫女真的跑丟了，自己也到處尋找。

找到女孩時，她的手機還能正常使用，裡面存著這幾天的遊戲記錄。媽媽這才意識到，如果早點開啟手機定位功能就能迅速找到她。女孩為了玩手機，偷偷帶走了行動電源，但媽媽只想著沒收手機，沒想到孩子會賭氣躲這麼久。

原來，符姓女孩最近因熬夜打遊戲經常打瞌睡，媽媽怕影響學習便收起了她的手機。誰也沒想到孩子會記仇到這種地步，還提前跑到奶奶家準備過夜。

目前，符姓女孩已經回到學校繼續上課，媽媽給她安裝了一個管理軟體來控制玩手機的時間。爸爸承認以前處理問題過於粗暴，今後會先聽孩子的解釋。班導師表示會多關注她的作息，避免再出現課堂睡覺的情況。

符姓女孩的奶奶的老屋成了全村的話題。親戚們認為這個孩子選擇的藏身地點很聰明，但過程確實令人擔憂。鄰居建議，以後小孩犯錯還是應該通過溝通解決，不能硬來。

