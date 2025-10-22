　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

記者蘇晟彥／綜合報導

iPhone 17系列帶動史上最強換機潮！根據市調機構數據，2025年9月台灣實體通路智慧手機市場總銷售量達48.1萬部，較上月大增33%，總銷售額更暴增1.8倍，寫下今年單月最大漲幅；傑昇通信指出，這波強勁的成長動能使熱銷榜單重新洗牌，蘋果不僅在銷售量、銷售額上奪冠，展現強大市場影響力，iPhone 17 Pro（256GB）更一舉奪下熱銷單機冠軍，成為三冠王；蘋果新機的強勢壓制高階市場的現象，也讓近五年來首度出現「無安卓旗艦機進榜」的情況。儘管如此，三星Galaxy A56（12GB/256GB）仍是全台最受歡迎的安卓手機，持續以性價比固守市場。

▲▼ iPhone17,iPhone 。（圖／記者蘇晟彥攝）

從排行榜觀察，蘋果iPhone 17系列新機震撼上市，開賣10天，不僅新機買氣衝頂，前代iPhone也受惠價格調整的刺激，共同佔據11席的絕對優勢，一舉終結前幾個月的觀望與低迷；全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，在9月銷售排行中，iPhone 17系列與iPhone Air共佔6席，且由iPhone 17 Pro（256GB）空降銷售冠軍，iPhone 17（256GB）居次，iPhone 17 Pro Max（256GB）與Pro Max（512GB）分列第三、第四名，顯見台灣市場果粉的消費偏好，換機升級力度大，仍以旗艦機為優先選項。

值得注意的是，今年9月首次推出主打超薄機身的iPhone Air（256GB）成功進榜第13名，儘管日前傳出銷量不如預期，蘋果已決定減產的消息，從市場反應來看，消費者對新機型的接受度相當高；傑昇通信分析，回顧2022年以大螢幕體驗的iPhone 14 Plus，當時尚需要到隔月才能進榜，相較之下，iPhone Air的開局表現還算亮眼。而前代旗艦iPhone 16 Pro Max（256GB）銷量崩跌，排名自第3名暴跌至第14名，單機銷量也較上月重挫62%，由於該型號已自蘋果官網下架，在通路現貨有限且庫存去化的情況下，想回頭購買價差近5千的前代機型，並不容易。

▲▼ iPhone,iPhone17 ,iPhoneAir 。（圖／記者蘇晟彥攝）

非蘋陣營手機在9月受到iPhone 17系列上市擠壓，排名普遍後退，就連安卓王者三星也僅剩5席。傑昇通信發現，開賣以來始終穩居旗艦霸主的三星Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB），更退至第21名，也是近五年來首次沒有任何安卓旗艦機型入榜；然而，三星的中階機種表現依舊強勢，全台最多人買的安卓手機仍是Galaxy A56（12GB/256GB），接棒成功的Galaxy A17（6GB/128GB）更從上月第13名上升至第8名，8GB/128GB版本也新進榜第20名，持續以A系列的價格優勢與耐用形象，搶佔入門與中階的銷量份額，固守基本盤

OPPO與vivo仍各以兩席進榜，延續穩定表現。儘管入門級的OPPO A5 Pro（6GB/128GB）和vivo Y29s（6GB/128GB）雖因蘋果新機影響排名略微下滑，但仍穩居前十名內。令人眼睛一亮的是八月才開賣的新機vivo V60（12GB/256GB），上市僅一個月即挺進第15名，為本月成長幅度最大的新機；這款機型與同價位帶的OPPO Reno14和三星Galaxy A56的官方定價均為17,990元，且全部採用（12GB/256GB）的配置，三機並列為本月消費者最肯買單的中階手機。

▲▼ 9月手機 。（圖／傑昇通信提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／坤達涉「閃兵」今晨抵桃機　檢警馬上拘提
台北市今雨量達停班課標準「蔣萬安卻靜悄悄」　臉書仍被灌爆
坤達清晨5：30返抵桃園機場　檢警準備拘提！
今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪
快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

iOS 26.1 Beta 4大更新！終於能關掉誤觸相機、介面透明度自由調

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

iOS 26.1 Beta 4大更新！終於能關掉誤觸相機、介面透明度自由調

恐怖！王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

快訊／坤達涉「閃兵」今晨抵桃機　檢警馬上拘提

股神太早賣！蘋果股價飆新高　巴菲特少賺1.5兆

今豪雨南擴！　「下最大」地區曝

閃兵連環爆「再鎖定92人」　顧立雄：大部分都假冒高血壓

「5年內台灣房市都不會好」　地產大佬喊話不買地

腦血管病變逆轉人生！　六月合夥當酒店集團女大亨

李洋去函44個亞奧運單項協會　改革方案曝光

藝人閃兵風暴！35位免疫原因一次看　1疾病5人有

今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

3C家電熱門新聞

9月手機銷量出爐！

iOS 26.1 Beta 4多項細節大更新！

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

微軟「買斷制Office」今日起全面停更

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

蘋果員工曝新版Siri「問題不少」

三星推商用平板Galaxy Tab A11

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

傳蘋果年底還有「多款新品」待發

3C達人5招教你破解山寨AirPods

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

外媒曝光iPad mini 8上市時間

更多熱門

相關新聞

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

高鐵「寧靜車廂」措施引發育兒不友善質疑，立法院交通委員會今(16日)邀交通部及高鐵董事長史哲專案報告，高鐵報告指出，該措施9月22日實施至10月13日已勸導1.7萬件，73%是講電話和用3C未戴耳機，其他為成人大聲喧嘩，高鐵表示，嬰幼童不列勸導範圍，另勸導方式即起調整為口頭提醒和柔性引導。

媽顛顯發作昏迷　3歲兒FaceTime報警救命

媽顛顯發作昏迷　3歲兒FaceTime報警救命

自助結帳、掃QR碼點餐太難　日81歲嬤：放棄了

自助結帳、掃QR碼點餐太難　日81歲嬤：放棄了

吊車吊臂插進轎車後座！女駕駛驚魂

吊車吊臂插進轎車後座！女駕駛驚魂

亡夫手機驚見不倫對話　正宮怒告酒店女勝訴

亡夫手機驚見不倫對話　正宮怒告酒店女勝訴

關鍵字：

手機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

安心亞親揭和阿Ken真實關係

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

即／美股震盪　黃金重挫5%創4年最大跌幅

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

3地區豪雨紫紅一片　台灣旁現輸水怪

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

表面溫和實則非常固執三大星座！

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面