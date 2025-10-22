9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

記者蘇晟彥／綜合報導

iPhone 17系列帶動史上最強換機潮！根據市調機構數據，2025年9月台灣實體通路智慧手機市場總銷售量達48.1萬部，較上月大增33%，總銷售額更暴增1.8倍，寫下今年單月最大漲幅；傑昇通信指出，這波強勁的成長動能使熱銷榜單重新洗牌，蘋果不僅在銷售量、銷售額上奪冠，展現強大市場影響力，iPhone 17 Pro（256GB）更一舉奪下熱銷單機冠軍，成為三冠王；蘋果新機的強勢壓制高階市場的現象，也讓近五年來首度出現「無安卓旗艦機進榜」的情況。儘管如此，三星Galaxy A56（12GB/256GB）仍是全台最受歡迎的安卓手機，持續以性價比固守市場。

從排行榜觀察，蘋果iPhone 17系列新機震撼上市，開賣10天，不僅新機買氣衝頂，前代iPhone也受惠價格調整的刺激，共同佔據11席的絕對優勢，一舉終結前幾個月的觀望與低迷；全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，在9月銷售排行中，iPhone 17系列與iPhone Air共佔6席，且由iPhone 17 Pro（256GB）空降銷售冠軍，iPhone 17（256GB）居次，iPhone 17 Pro Max（256GB）與Pro Max（512GB）分列第三、第四名，顯見台灣市場果粉的消費偏好，換機升級力度大，仍以旗艦機為優先選項。

值得注意的是，今年9月首次推出主打超薄機身的iPhone Air（256GB）成功進榜第13名，儘管日前傳出銷量不如預期，蘋果已決定減產的消息，從市場反應來看，消費者對新機型的接受度相當高；傑昇通信分析，回顧2022年以大螢幕體驗的iPhone 14 Plus，當時尚需要到隔月才能進榜，相較之下，iPhone Air的開局表現還算亮眼。而前代旗艦iPhone 16 Pro Max（256GB）銷量崩跌，排名自第3名暴跌至第14名，單機銷量也較上月重挫62%，由於該型號已自蘋果官網下架，在通路現貨有限且庫存去化的情況下，想回頭購買價差近5千的前代機型，並不容易。

非蘋陣營手機在9月受到iPhone 17系列上市擠壓，排名普遍後退，就連安卓王者三星也僅剩5席。傑昇通信發現，開賣以來始終穩居旗艦霸主的三星Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB），更退至第21名，也是近五年來首次沒有任何安卓旗艦機型入榜；然而，三星的中階機種表現依舊強勢，全台最多人買的安卓手機仍是Galaxy A56（12GB/256GB），接棒成功的Galaxy A17（6GB/128GB）更從上月第13名上升至第8名，8GB/128GB版本也新進榜第20名，持續以A系列的價格優勢與耐用形象，搶佔入門與中階的銷量份額，固守基本盤

OPPO與vivo仍各以兩席進榜，延續穩定表現。儘管入門級的OPPO A5 Pro（6GB/128GB）和vivo Y29s（6GB/128GB）雖因蘋果新機影響排名略微下滑，但仍穩居前十名內。令人眼睛一亮的是八月才開賣的新機vivo V60（12GB/256GB），上市僅一個月即挺進第15名，為本月成長幅度最大的新機；這款機型與同價位帶的OPPO Reno14和三星Galaxy A56的官方定價均為17,990元，且全部採用（12GB/256GB）的配置，三機並列為本月消費者最肯買單的中階手機。