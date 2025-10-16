75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

記者游芳男／宜蘭報導

台中75歲楊姓老翁疑似在中秋節當天搭火車前往花蓮光復救災，卻在宜蘭蘇澳火車站下車後失聯。根據警方調查，楊翁於6日晚間近10點徒步走入舊蘇花公路台9丁線後便失去蹤影。家屬因遲遲無法聯繫上父親，已於10日向警方報案求助，目前蘇澳警方仍持續擴大協尋中。

▲▼台中75歲楊姓老翁（紅圈）在宜蘭蘇澳火車站下車後，一度徒步在舊蘇花公路台9丁線。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

楊姓老翁家屬近日也在臉書發文協尋，希望民眾留意是否有在花蓮光復或鳳林火車站看到落單的老人家。家屬指出，楊翁失蹤時身穿淺粉紅上衣及灰黑短褲，身高約155公分，略駝背，視力不佳且有白內障，左手戴銀色金屬手錶。家屬表示，楊翁思慮清晰，但已失聯10天 親友十分焦急，懇請民眾留意並協助通報警方。

蘇澳警分局表示，家屬10日先向台中清水分局報案，12日再至蘇澳分局求助。警方調閱監視器後發現，楊翁6日傍晚6點多持悠遊卡走出蘇澳火車站，在鎮內繞行後，於晚上9點50分出現在台9丁線9K處往南方向，隨後線索中斷。

由於舊蘇花公路沿線監視器稀少，警方已請公路局協助清查影像，並呼籲用路人若有發現楊翁行蹤，可提供行車紀錄器畫面協助調查。