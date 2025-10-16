　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

記者游芳男／宜蘭報導

台中75歲楊姓老翁疑似在中秋節當天搭火車前往花蓮光復救災，卻在宜蘭蘇澳火車站下車後失聯。根據警方調查，楊翁於6日晚間近10點徒步走入舊蘇花公路台9丁線後便失去蹤影。家屬因遲遲無法聯繫上父親，已於10日向警方報案求助，目前蘇澳警方仍持續擴大協尋中。

▲▼台中75歲楊姓老翁（紅圈）在宜蘭蘇澳火車站下車後，一度出現徒步在舊蘇花公路台9丁線。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼台中75歲楊姓老翁（紅圈）在宜蘭蘇澳火車站下車後，一度徒步在舊蘇花公路台9丁線。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

楊姓老翁家屬近日也在臉書發文協尋，希望民眾留意是否有在花蓮光復或鳳林火車站看到落單的老人家。家屬指出，楊翁失蹤時身穿淺粉紅上衣及灰黑短褲，身高約155公分，略駝背，視力不佳且有白內障，左手戴銀色金屬手錶。家屬表示，楊翁思慮清晰，但已失聯10天　親友十分焦急，懇請民眾留意並協助通報警方。

蘇澳警分局表示，家屬10日先向台中清水分局報案，12日再至蘇澳分局求助。警方調閱監視器後發現，楊翁6日傍晚6點多持悠遊卡走出蘇澳火車站，在鎮內繞行後，於晚上9點50分出現在台9丁線9K處往南方向，隨後線索中斷。

由於舊蘇花公路沿線監視器稀少，警方已請公路局協助清查影像，並呼籲用路人若有發現楊翁行蹤，可提供行車紀錄器畫面協助調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懶人包／藍黨主席選舉密碼解析！　24年10次改選「朱立倫創2
不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵
快訊／台中2人遭砍！　血噴滿地
北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」
加熱菸將上市　「開箱分享」最重罰2500萬
直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！同框大咖影后
快訊／印尼發生規模6.7地震
快訊／台積電Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%
去花蓮救災！　他已失蹤10天
被漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵

「家庭代工」淪陷阱！23人遭詐3338萬　詐團手法曝光

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

痴情男跟騷前女友還痛毆她老公　不想坐牢提異議聲明被打臉

轉貼「盧秀燕普發4萬」2人移送　法官都不罰：言論自由

筆錄變臉書貼文！北市帥警涉瀆職罪遭送辦　檢不起訴理由曝

情侶吵架他拿鐵鎚砸家　女友找親友調解反遭「關陽台」怒告

快訊／台南貨車撞電桿！「副駕女遭夾困」無呼吸心跳　送醫搶救中

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵

「家庭代工」淪陷阱！23人遭詐3338萬　詐團手法曝光

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

痴情男跟騷前女友還痛毆她老公　不想坐牢提異議聲明被打臉

轉貼「盧秀燕普發4萬」2人移送　法官都不罰：言論自由

筆錄變臉書貼文！北市帥警涉瀆職罪遭送辦　檢不起訴理由曝

情侶吵架他拿鐵鎚砸家　女友找親友調解反遭「關陽台」怒告

快訊／台南貨車撞電桿！「副駕女遭夾困」無呼吸心跳　送醫搶救中

瞄準億元級高資產客戶　星展銀行推出頂級財富管理業務

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

妹子台鐵上「吃1物」被罵爆！阿姨怒嗆臭、不尊重　全場傻眼

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

黃國昌遭爆樣駭客入侵個資　內政部：戶政系統近5年未被干擾

曾跑龍套30年！徐灝翔過勞導致猛爆性肝炎　高中因長滿青春痘被嘲笑霸凌

AI需求太強勁！　台積電董座魏哲家：今年營收年增幅達30%中位數

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

布蘭妮前夫也要出書爆料　氣到她反擊「情緒勒索慣犯」

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

社會熱門新聞

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

5男為20歲正妹混戰　26歲情敵被捅17刀慘死

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

雅虎奇摩知識+：小孩過世4天怎處理？　禮儀師鍵盤揪兇

「中壢怪人」嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉血

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主　白目醉漢砸店被追砍

虐打未滿月兒致死　台中狠爸重判10年

更多熱門

相關新聞

舊蘇花公路男子墜崖　消防尋獲確認死亡

舊蘇花公路男子墜崖　消防尋獲確認死亡

今（16日）早南澳鄉蘇花台9丁線47K處驚傳墜崖意外！一名男子不明原因墜落數十公尺深崖底，宜蘭消防局緊急出動多支分隊前往救援，救援人員由沙灘處往上搜尋，於9時45分許接觸到墜崖男子，並確認已無生命跡象。警方除調查墜崖原因外，也呼籲民眾行經山區或海岸線時務必注意安全，避免發生憾事。

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發旅遊禁令

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發旅遊禁令

宜蘭轎車轉彎失控衝大排翻覆！女駕駛獲救送醫

宜蘭轎車轉彎失控衝大排翻覆！女駕駛獲救送醫

警衛徒手關門遭鐵門壓死！判國賠80萬

警衛徒手關門遭鐵門壓死！判國賠80萬

台灣癌症研究揚名國際　吳思遠榮登全球2％科學家榜

台灣癌症研究揚名國際　吳思遠榮登全球2％科學家榜

關鍵字：

宜蘭台中75歲楊姓老翁花蓮光復救災台9丁線失聯

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面