　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外匯最大來源！北韓駭客再破紀錄　2年竊取加密貨幣逾28億美元

北韓駭客近年頻頻對加密貨幣下手。（示意圖／pixabay）

▲北韓駭客近年頻頻對加密貨幣下手。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

由11國組成的多邊制裁監控小組（Multilateral Sanctions Monitoring Team，MSMT）最新評估，2024年1月至2025年9月間，北韓駭客透過一連串網攻與洗錢流程，搬走價值28.3億美元的加密資產，約占該國2024年外匯總收入的三分之一。2025年前9個月失竊金額達16.4億美元，較2024年全年的11.9億美元增幅50%，顯示攻擊規模持續擴大。

根據《CryptoPotato》報導，MSMT將今年2月針對Bybit的入侵列為關鍵事件。行動與TraderTraitor組織相關，該團體亦被稱為翡翠雪（Jade Sleet）或UNC4899。

這些駭客不是直搗交易所核心，而是從多重簽名錢包供應商SafeWallet下手，先以釣魚信與惡意程式滲透內部系統，再把外部轉帳偽裝成內部操作，進一步操控冷錢包智慧合約，資金得以悄然轉移。

MSMT統計，駭客近年常避開正面攻破交易所，轉而針對第三方服務供應商下手；CryptoCore、Citrine Sleet等團隊以假開發者身分、被盜身份資訊與供應鏈知識反覆施作。Web3專案Munchables曾在單次攻擊中損失6,300萬美元，後因洗錢環節受阻，資金才據報被歸還。

被竊代幣出場後，隨即進入多層清洗。MSMT描述的典型路徑，先把資產在去中心化交易所兌換為以太坊（Ethereum，ETH），再透過Tornado Cash或Wasabi Wallet攪混足跡；其後跨鏈轉為比特幣（Bitcoin，BTC），再次混幣、移入冷錢包保存，接著換成波場幣（Tron，TRX），最後轉入穩定幣USDT。尾聲由場外經紀人兌換現金，斷開鏈上脈絡。

個案串流顯示，中國、俄羅斯與柬埔寨成為關鍵節點。在中國，深圳鏈元網絡科技公司（Shenzhen Chain Element Network Technology）的葉定榮（Ye Dinrong）、譚永志（Tan Yongzhi）與交易員王義聰（Wang Yicong）被指協助資金搬運與偽造證件；俄羅斯的中介據稱將Bybit案約6,000萬美元經場外通道轉換；柬埔寨的Huione Pay（Huione Pay）被用作資金流轉平台，但其牌照未獲央行續期。

MSMT追溯合作網絡還延伸至講俄語的網犯圈。自2010年代起北韓駭客頻繁與其互通，2025年更出現與月石雪（Moonstone Sleet）關聯的行動者向俄羅斯Qilin租用勒索軟體工具的跡象，攻防樣態從竊盜、釣魚、供應鏈滲透，一路擴張到即服務化的犯罪租賃。

在追責面向上，MSMT點名TraderTraitor、CryptoCore、Citrine Sleet等多個團隊慣用的「第三方突破」戰術，提醒業界除加固交易所本身控管，對多簽、託管、基礎建設供應商的社工風險與權限管理不可鬆懈。報告也還原洗錢的九步驟鏈路，凸顯跨鏈橋、混幣器、場外經紀與離岸法域的緊密協作，任何一環的合規鬆動都可能被用來擴大洗白效能。

面對資安與制裁的雙重挑戰，參與MSMT的11個司法轄區發表聯合聲明，呼籲聯合國（UN）會員國提高對上述網路行動的警覺，並要求聯合國安全理事會（UN Security Council）恢復其專家小組（Panel of Experts），且維持解散前相同的權限與架構，以補上跨國協調與證據共享的缺口。

延伸閱讀
司機遭嗆「這輩子就這樣了」氣炸！　網紅嘆：對中年人最具殺傷力的一句話
軍人老公為升士官受訓「卻出軌女兵」　人妻：3歲兒每天做惡夢
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台北世貿展覽館墜樓　14歲少年當場死亡
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
信義豪宅雙屍！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬相驗後悲痛離開
泰國9頭大象「集體下跪」畫面曝！　哀悼詩麗吉王太后
北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散
附冷氣！ATM空間「打地舖睡覺」還將自動門反鎖　路人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國9頭大象「集體下跪」畫面曝！　哀悼詩麗吉王太后

東協再添新血！東帝汶成第11會員國　總理：我們創造歷史

她孤獨死1年無人知　手機僅留「與ChatGPT對話」：救救我

200年後真相大白！拿破崙潰軍死因揭密　DNA曝「副傷寒」才是元凶

美中達成協議框架　美財長：為川普、習近平會晤鋪路

外匯最大來源！北韓駭客再破紀錄　2年竊取加密貨幣逾28億美元

斡旋泰柬和平協議！　川普親臨現場見證：我很擅長這件事

川普亞洲行「貿易和平都想搞定」　BBC揭北京仍是最大關鍵

重大進展！美中談判「幾乎完成協議」　美貿易代表：可交川習簽署

日本廢棄旅館驚傳火警！多間客房被燒光　疑遭人為縱火

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

泰國9頭大象「集體下跪」畫面曝！　哀悼詩麗吉王太后

東協再添新血！東帝汶成第11會員國　總理：我們創造歷史

她孤獨死1年無人知　手機僅留「與ChatGPT對話」：救救我

200年後真相大白！拿破崙潰軍死因揭密　DNA曝「副傷寒」才是元凶

美中達成協議框架　美財長：為川普、習近平會晤鋪路

外匯最大來源！北韓駭客再破紀錄　2年竊取加密貨幣逾28億美元

斡旋泰柬和平協議！　川普親臨現場見證：我很擅長這件事

川普亞洲行「貿易和平都想搞定」　BBC揭北京仍是最大關鍵

重大進展！美中談判「幾乎完成協議」　美貿易代表：可交川習簽署

日本廢棄旅館驚傳火警！多間客房被燒光　疑遭人為縱火

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　14歲少年當場死亡

印度與中國關係回暖　中斷5年後恢復直航

ROG再度攜手初音未來　限定聯名商品、快閃店降臨

日本1機場水龍頭打開「竟流出烏龍麵高湯」！他驚：回國前喝一杯　

繼「沉默的榮耀」後　大陸再推促統片「澎湖海戰」

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

飛日本泡溫泉！她被陌生男偷窺嚇壞　旅館稱「在捉蟲」全看傻

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug　大黃蜂「永囚禁」網驚呆：想不到

理所當然的選擇！兄弟今推滿血羅戈先發　平野惠一談王威晨DH出賽

【提前撤離逃劫】土牆崩落毀住家！91人連夜打包

國際熱門新聞

泰哀悼期　他逛曼谷UNIQLO大驚

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

泰國服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

美中談判幾乎完成協議　可交川習簽署

川普警告：犯台對中國「非常危險」

老婦遭詐騙近40萬　竟意外大賺217萬

美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心

遭警察性侵4次！　印度女醫留遺書輕生亡

痛批川普暴君！賀錦麗：我可能再戰白宮

川普「第二波制裁」計畫　普丁不停戰就動手

川普神祕金主　梅隆捐40億替五角大廈發薪

7000萬年前恐龍蛋出土！光滑如水煮蛋

ChatGPT豬隊友　日女飛台灣！落地人還在日

更多熱門

相關新聞

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！

川普酸「北韓核武很多」但通訊不好！

美國總統川普出訪亞洲，稍早已經抵達馬來西亞，而他在專機內接受媒體訪問時，再度稱呼北韓為「核大國」（Nuclear Power），等於認同其擁核地位。他同時重申希望與北韓領導人金正恩會面的強烈意願，此舉被外界解讀為拋出誘餌。川普還打趣說道，「北韓核武很多，但是電信通訊不足，不過他應該知道我要來。」

《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

《富爸爸》作者點名買進「這4種資產」

悼抗美援朝　金正恩參拜「毛澤東長子」陵墓

悼抗美援朝　金正恩參拜「毛澤東長子」陵墓

北韓翻譯「趁出訪蒙古」脫北！

北韓翻譯「趁出訪蒙古」脫北！

川普亞洲行未排「川金會」　白宮：仍願對話

川普亞洲行未排「川金會」　白宮：仍願對話

關鍵字：

駭客加密貨幣北韓洗錢安全

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面