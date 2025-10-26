外匯最大來源！北韓駭客再破紀錄　2年竊取加密貨幣逾28億美元

▲北韓駭客近年頻頻對加密貨幣下手。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

由11國組成的多邊制裁監控小組（Multilateral Sanctions Monitoring Team，MSMT）最新評估，2024年1月至2025年9月間，北韓駭客透過一連串網攻與洗錢流程，搬走價值28.3億美元的加密資產，約占該國2024年外匯總收入的三分之一。2025年前9個月失竊金額達16.4億美元，較2024年全年的11.9億美元增幅50%，顯示攻擊規模持續擴大。

根據《CryptoPotato》報導，MSMT將今年2月針對Bybit的入侵列為關鍵事件。行動與TraderTraitor組織相關，該團體亦被稱為翡翠雪（Jade Sleet）或UNC4899。

這些駭客不是直搗交易所核心，而是從多重簽名錢包供應商SafeWallet下手，先以釣魚信與惡意程式滲透內部系統，再把外部轉帳偽裝成內部操作，進一步操控冷錢包智慧合約，資金得以悄然轉移。

MSMT統計，駭客近年常避開正面攻破交易所，轉而針對第三方服務供應商下手；CryptoCore、Citrine Sleet等團隊以假開發者身分、被盜身份資訊與供應鏈知識反覆施作。Web3專案Munchables曾在單次攻擊中損失6,300萬美元，後因洗錢環節受阻，資金才據報被歸還。

被竊代幣出場後，隨即進入多層清洗。MSMT描述的典型路徑，先把資產在去中心化交易所兌換為以太坊（Ethereum，ETH），再透過Tornado Cash或Wasabi Wallet攪混足跡；其後跨鏈轉為比特幣（Bitcoin，BTC），再次混幣、移入冷錢包保存，接著換成波場幣（Tron，TRX），最後轉入穩定幣USDT。尾聲由場外經紀人兌換現金，斷開鏈上脈絡。

個案串流顯示，中國、俄羅斯與柬埔寨成為關鍵節點。在中國，深圳鏈元網絡科技公司（Shenzhen Chain Element Network Technology）的葉定榮（Ye Dinrong）、譚永志（Tan Yongzhi）與交易員王義聰（Wang Yicong）被指協助資金搬運與偽造證件；俄羅斯的中介據稱將Bybit案約6,000萬美元經場外通道轉換；柬埔寨的Huione Pay（Huione Pay）被用作資金流轉平台，但其牌照未獲央行續期。

MSMT追溯合作網絡還延伸至講俄語的網犯圈。自2010年代起北韓駭客頻繁與其互通，2025年更出現與月石雪（Moonstone Sleet）關聯的行動者向俄羅斯Qilin租用勒索軟體工具的跡象，攻防樣態從竊盜、釣魚、供應鏈滲透，一路擴張到即服務化的犯罪租賃。

在追責面向上，MSMT點名TraderTraitor、CryptoCore、Citrine Sleet等多個團隊慣用的「第三方突破」戰術，提醒業界除加固交易所本身控管，對多簽、託管、基礎建設供應商的社工風險與權限管理不可鬆懈。報告也還原洗錢的九步驟鏈路，凸顯跨鏈橋、混幣器、場外經紀與離岸法域的緊密協作，任何一環的合規鬆動都可能被用來擴大洗白效能。

面對資安與制裁的雙重挑戰，參與MSMT的11個司法轄區發表聯合聲明，呼籲聯合國（UN）會員國提高對上述網路行動的警覺，並要求聯合國安全理事會（UN Security Council）恢復其專家小組（Panel of Experts），且維持解散前相同的權限與架構，以補上跨國協調與證據共享的缺口。

延伸閱讀

▸ 司機遭嗆「這輩子就這樣了」氣炸！ 網紅嘆：對中年人最具殺傷力的一句話

▸ 軍人老公為升士官受訓「卻出軌女兵」 人妻：3歲兒每天做惡夢

▸ 原始連結