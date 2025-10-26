　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼滅之刃經典場景佈置吸睛　暨大動漫季讓動漫迷不必再跑都會區

▲《暨大動漫季》南投熱鬧登場，打造在地動漫盛會。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲「暨大動漫季」南投熱鬧登場，打造在地動漫盛會。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「暨大動漫季」系列活動上週登場，將延續至11月20日，校方表示，希望結合校內創作能量與知名IP，打造屬於南投的原創動漫祭典，讓在地動漫迷不必舟車勞頓，就能體驗到與北、中大城市同樣精彩的動漫盛會。

本次活動於10月20日開幕，內容包括「鬼滅之刃、BanG Dream! Ave Mujica與Re:從零開始的異世界生活」經典場景佈置、「暨大繪師作品展」、「動漫精品展售」及「卡牌對戰活動」等四大單元；暨大動漫社林哲豪社長分享，同學們都很榮幸能再與亞洲最大動畫代理商「木棉花國際」、圖書館共同合作動漫展，並結合30週年校慶與秋季健康活動，使得暨大學生和埔里人都能夠了解動漫文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《暨大動漫季》南投熱鬧登場，打造在地動漫盛會。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大主任秘書古明哲指出，南投動漫迷和年輕人長久以來若想參與動漫季活動、體驗動漫文化，往往得前往台中、台北等外縣市都會區，往返車程均需額外耗費時間與金錢；「暨大動漫季」規劃從觀賞到互動、從收藏到交流，可一次滿足動漫迷的所有期待，讓粉絲不必離開家鄉，就能沉浸在動漫的熱血與感動之中，讓南投也能成為動漫文化的熱點。

▲《暨大動漫季》南投熱鬧登場，打造在地動漫盛會。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大校長武東星表示，透過「暨大動漫季」，校方希望持續打造包容多元文化、鼓勵創意實踐的校園環境，讓動漫等青年次文化成為推動學習與藝術創新的力量；活動地點在國立暨南國際大學圖書館一樓藝廊，全程免費入場，誠摯邀請全體師生與民眾共襄盛舉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
51歲男擁28歲嫩女友爽開毒趴！醒來驚見她死亡
37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　學霸背景曝　
山本由伸連續解決20名打者　藍鳥教頭敬佩：完全無法發揮
快訊／信義區豪宅雙屍　男女雙方家屬悲抵殯儀館
信義雙屍客廳「交纏姿」！死者是創投CEO　曾受外媒專訪
快訊／樂天桃猿G4打線出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航首架787明年3月交付抵台　最快6月投入運能

小心婚姻五年魔咒！精神科醫揭感情崩解原因：應學「好好吵架」

鬼滅之刃經典場景佈置吸睛　暨大動漫季讓動漫迷不必再跑都會區

長榮馬拉松吸2.4萬名跑者參賽　半馬女子組陳美彤將冠軍留台

國5湧車潮「時速僅27公里」　高公局公布下午11處易塞路段

快訊／台中麻園頭溪驚見疑似「豬屍」　打撈證實是狗屍泡水

淘寶、拼多多「小包肉品闖關物流」　中華郵政：均配合完成清關

非洲豬瘟被疑10天空窗期！農業局「認錯人」　急轉彎調查2獸醫

快訊／避查豬瘟肉喊冤！衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

桃園客運爆毆客！律師曝當年跟司機吵「多剪半格」　一票秒懂

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

華航首架787明年3月交付抵台　最快6月投入運能

小心婚姻五年魔咒！精神科醫揭感情崩解原因：應學「好好吵架」

鬼滅之刃經典場景佈置吸睛　暨大動漫季讓動漫迷不必再跑都會區

長榮馬拉松吸2.4萬名跑者參賽　半馬女子組陳美彤將冠軍留台

國5湧車潮「時速僅27公里」　高公局公布下午11處易塞路段

快訊／台中麻園頭溪驚見疑似「豬屍」　打撈證實是狗屍泡水

淘寶、拼多多「小包肉品闖關物流」　中華郵政：均配合完成清關

非洲豬瘟被疑10天空窗期！農業局「認錯人」　急轉彎調查2獸醫

快訊／避查豬瘟肉喊冤！衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

桃園客運爆毆客！律師曝當年跟司機吵「多剪半格」　一票秒懂

微軟不再將「遊戲主機」視為最大競爭對手　總裁：獨佔概念已過時

樂天女孩琳妲當一日店長　所得暖心全捐慈善團體…嬌喊：超愛小孩

邦誼篤睦！友邦貝里斯2部長任內首訪台　將交流電動車產業

TWICE定延瘦回巔峰神顏！　鵝蛋臉、長腿現身⋯網驚呼：整個小一號

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

盧比歐掛保證「不會棄台換協議」　外交部致謝：密切關注美中互動

37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　「公立常春藤」學霸背景曝　

盤點10月登台的4家日本美食　吃北海道烤羊肉不用飛出國

吳淡如揭海外房產黑幕！　「誠實人看了錢就換腦袋」怒發函警告

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞　「列車篇章」大翻新全網沸騰

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

生活熱門新聞

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

獨／文大「廢系潮」51系砍剩30　師怒轟：高層系所「免死金牌」　

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

駕駛停路中猝逝！報案人：其他車都繞過

準婆婆要求準備6紅包　奉茶會用！真相傻眼

更多熱門

相關新聞

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》特展「鬼滅百景」海外首站登台，開展以來吸引大批粉絲朝聖，不過現場卻出現大批「代排阿嬤軍團」，引發粉絲不滿。由於部分代排者佔據排隊動線、拒絕離場，主辦單位只好祭出「口試防黃牛」措施，要求排隊者回答主角名字「竈門炭治郎」，答不出就不發號碼牌，最後多名代排長輩遭請出場外。

「日出茶太X鬼滅之刃」聯名登場

「日出茶太X鬼滅之刃」聯名登場

爆料曝《鬼滅之刃》真人企劃加速

爆料曝《鬼滅之刃》真人企劃加速

VR體驗《鬼滅之刃》烏鴉穿梭無限城

VR體驗《鬼滅之刃》烏鴉穿梭無限城

《鬼滅之刃》狛治戀雪視覺圖網淚崩

《鬼滅之刃》狛治戀雪視覺圖網淚崩

關鍵字：

暨大動漫季鬼滅之刃

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

台AV女優認了暈船過！

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

快訊／北市信義區雙屍命案　1男1女死亡

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面