鬼滅之刃經典場景佈置吸睛　暨大動漫季讓動漫迷不必再跑都會區

▲「暨大動漫季」南投熱鬧登場，打造在地動漫盛會。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「暨大動漫季」系列活動上週登場，將延續至11月20日，校方表示，希望結合校內創作能量與知名IP，打造屬於南投的原創動漫祭典，讓在地動漫迷不必舟車勞頓，就能體驗到與北、中大城市同樣精彩的動漫盛會。

本次活動於10月20日開幕，內容包括「鬼滅之刃、BanG Dream! Ave Mujica與Re:從零開始的異世界生活」經典場景佈置、「暨大繪師作品展」、「動漫精品展售」及「卡牌對戰活動」等四大單元；暨大動漫社林哲豪社長分享，同學們都很榮幸能再與亞洲最大動畫代理商「木棉花國際」、圖書館共同合作動漫展，並結合30週年校慶與秋季健康活動，使得暨大學生和埔里人都能夠了解動漫文化。

暨大主任秘書古明哲指出，南投動漫迷和年輕人長久以來若想參與動漫季活動、體驗動漫文化，往往得前往台中、台北等外縣市都會區，往返車程均需額外耗費時間與金錢；「暨大動漫季」規劃從觀賞到互動、從收藏到交流，可一次滿足動漫迷的所有期待，讓粉絲不必離開家鄉，就能沉浸在動漫的熱血與感動之中，讓南投也能成為動漫文化的熱點。

暨大校長武東星表示，透過「暨大動漫季」，校方希望持續打造包容多元文化、鼓勵創意實踐的校園環境，讓動漫等青年次文化成為推動學習與藝術創新的力量；活動地點在國立暨南國際大學圖書館一樓藝廊，全程免費入場，誠摯邀請全體師生與民眾共襄盛舉。