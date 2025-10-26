　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲生肖牛「腳踏實地，財運穩中有進」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

收成時刻！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「牛、兔、狗、豬」年底前「穩定致富、收穫成果」。

艾菲爾老師在臉書說，隨著年末將近，節氣進入收斂與總結階段，宇宙能量也轉為「收成模式」，這段時間不再是衝刺與冒險的時機，而是理性整理、穩健收尾的黃金期，凡是過去努力過、耕耘久的方向，現在都開始開花結果。

艾菲爾老師表示，特別有4個生肖，年底前將迎來「穩中有進」的財運與成果，他們腳踏實地、心思清晰，懂得在平穩中找到突破點，不需浮誇的手段，只要堅持計畫、穩定前行，財富與成就自然回報。

生肖牛：腳踏實地，財運穩中有進

生肖牛的人天生穩重務實，懂得用時間換取成果，年底前的你正進入「累積成就」的關鍵期。過去辛苦的努力終於顯現回報，不論是工作績效、投資收益或副業收入，都呈現穩定上升的趨勢。

你不像他人急功近利，而是一步一腳印耕耘，這份穩健反而成了你最大的優勢。近期在理財上特別有靈感，懂得分析趨勢、避開風險，讓錢流向更有價值的方向。

若想進一步提升財富，可著重於長期資產配置或技能投資，效果顯著，人際上長久合作的夥伴將給你意外助力，一些過往停滯的案子也有望重啟。這是一段「以實力換穩定」的豐收期，靜水深流，財運正默默成形。

生肖兔：努力開花，成果豐收在望

生肖兔的朋友過去一整年的辛勤耕耘，終於要開花結果了，無論是職場表現、學業成就，或創意企劃，都有機會在年底前獲得上級或合作夥伴的肯定。你曾經投入許多時間與心力，雖過程中偶有挫折，但這段期間正是「努力被看見」的時刻。

特別是凡與專業技能、文字創作、藝術、設計或溝通相關的領域，都會迎來顯著進步與回報。財運方面，偏財運也略有提升，過去被拖延的款項、獎金或補助將陸續入帳。

這段時間的你適合進行年度總結，重新規劃下一步發展，若能穩定節奏、減少焦慮，你將能更清楚看見自己的價值。請記得這不是幸運降臨，而是努力終於被世界看見的證明。

生肖狗：關係穩固，合作迎來長線收穫

生肖狗的人一向重視信任與責任，這段時間正好迎來人際關係的豐收期。年末前，你在工作上會獲得穩定的夥伴支持，無論是團隊協作、長期客戶或商業合作，都有機會延續並深化。

這段時間你的誠懇與專業被看見，許多人願意把機會交到你手中。財運方面，主動拓展合作、談長期合約或新計畫，都能為你帶來穩定收益；若有考慮創業或轉職，也可在年底前做出具體規劃。

感情上，伴侶關係趨於穩定，若有誤會也能在坦誠交流後化解。生肖狗者的關鍵字是「信任延伸」，你用真心築起的人脈與信用，正在轉化為實際的成果與財富，年底之前請穩住步調，你正在邁向更長遠的豐收。

生肖豬：能量回升，開啟明年新藍圖

生肖豬的朋友經歷過上半年的混亂與起伏，終於在年底迎來穩定回升期。霜降後的節氣能量讓你漸漸恢復動力，心情平衡、思緒也更清晰，開始重新審視自己的生活與工作節奏，想要整理過去、規劃未來。

這段時間非常適合做「年度盤點」，檢視財務、歸納學習、思考下一步方向，工作上有貴人相助，某些舊計畫重啟或新合作出現，為明年打下基礎。財運則屬於「穩中有漲」的型態，雖非暴漲，但現金流漸漸順暢，壓力減輕。

感情方面，溫柔特質重新被看見，與伴侶或朋友的關係更親近。這是一段「由內轉外」的調整期，你正在為明年的豐收提前整地，越穩定越幸運。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

2025年重陽節過後，因節氣轉變、陽氣漸退陰氣漸盛，命理師姚本軍24日提醒，紫微斗數中的「天月星」將對生肖虎、羊、鼠產生潛在健康影響。此星雖非凶煞，卻以隱性能量悄然耗損人的精氣神，容易引發舊疾或情緒低落，建議對應生肖者調整作息、注重休養，以避開身心失衡之虞。

最強翻盤！　4生肖年底前重大突破

最強翻盤！　4生肖年底前重大突破

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　

4生肖遇月亮金星合相 魅力爆棚

4生肖遇月亮金星合相 魅力爆棚

3生肖10月「偏財運爆棚」！

3生肖10月「偏財運爆棚」！

關鍵字：

艾菲爾老師生肖

