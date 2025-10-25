3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

▲重陽節後，天月星的負面影響恐會加強，特別需要留意健康狀況和舊疾復發的問題。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導



10月29日（農曆九月九日）將迎來重陽節，而在重陽過後，節氣轉變、陽氣漸退陰氣漸盛。命理師姚本軍24日提醒，紫微斗數中的「天月星」將對生肖虎、羊、鼠產生潛在健康影響。此星以隱性能量悄然耗損人的精氣神，容易引發舊疾或情緒低落，建議對應生肖者調整作息、注重休養，以避開身心失衡之虞。

天月星象徵陰柔與濕寒，其力量細微但綿長，特別在秋冬交替時，對體質敏感者影響尤深。若個人情緒長期壓抑或身體勞損，便可能因天月星作用而出現慢性疲勞、代謝失調等症狀，甚至讓原本已康復的病痛再度反覆。

生肖虎：外剛內虛 宜放慢腳步

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬虎者本身剛強好動，然而天月星會造成表面堅強、內在疲弱的落差。此時若仍過度操勞或忽視身體信號，恐導致免疫力下降、肌肉痠痛或呼吸系統問題。姚本軍建議虎者學會適度收力，避免硬撐，透過靜養、充足睡眠及溫補飲食，有助於轉化陰氣為養分。

生肖羊：舊疾重現 當心腸胃與睡眠問題

對心思細膩的屬羊者來說，天月星影響將引起消化系統不適、失眠或荷爾蒙失衡等舊病復發。這類狀況多因過往積累，加上天氣轉寒而被放大。姚提醒羊者減少情緒波動與過度憂慮，透過穩定作息、柔和運動與飲食調理，可將負面能量轉為修養機會。

生肖鼠：情緒波動大 恐影響神經與睡眠

屬鼠者本就多思易感，天月星易使其陷入無形的憂鬱與焦慮。雖無明顯生理疾病，但精神緊繃將導致「腦累身疲」的不協調感。姚建議鼠者善用冥想、呼吸練習及接觸大自然，降低壓力來源，讓身心重新步調一致。

姚本軍強調，天月星的影響並非立刻造成大病，而是慢性消耗與情緒交錯影響的結果。對於上述生肖者而言，順應節氣、調整節奏，比一味求快更能確保身心平衡、避病於未然。



★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。