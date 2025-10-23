　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強翻盤！　4生肖年底前重大突破

人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／ETtoday資料照）

▲生肖牛「穩中求變，升職轉機」。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

最強翻盤！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「牛、龍、猴、雞」在年底前迎來事業上的重大突破與重啟，像是屬龍者「突破瓶頸，一鳴驚人」，而屬猴者「貴人到位」。

艾菲爾老師在臉書說，隨著年末的腳步聲響起，星象正為我們準備一場強勁的事業翻盤大戲，當象徵深度轉化與重生的天蠍座新月降臨，同時遇上代表溝通的水星與行動力的火星形成合相，這股能量場帶來了「行動與溝通力同步」的黃金契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾菲爾老師表示，這是一段適合徹底告別舊有模式、勇敢啟動新計畫的時期，過去的停滯、瓶頸或挫折，都將化為推動你們向前的動力，以下4個生肖將在這股最強的「翻盤運」加持下，在年底前迎來事業上的重大突破與重啟。

生肖牛：穩中求變，升職轉機

你們的事業重啟將是穩中求變，升職轉機的務實型翻盤。你們向來腳踏實地，不喜歡冒險，但過去的沉穩努力，已經為你們累積深厚的資本。

天蠍新月與水火合相的能量，將賦予你們「在穩定中求突破」的勇氣和智慧。你可能會在一個重要的專案中，提出一個既能保證安全、又能帶來高回報的創新方案，讓上司對你刮目相看。

這股強勁的運勢將為你們帶來升職，或調任核心部門的絕佳機會，你可能需要離開自己習慣的舒適圈，接受一個挑戰性的新職位，但這正是你事業躍升的關鍵。請勇敢接受這個轉變，因為這是你過去所有努力換來的實質回報。

生肖龍：突破瓶頸，一鳴驚人

你們的事業重啟將是突破瓶頸、一鳴驚人的戲劇性翻盤，你們天生能力出眾，渴望被認可，但可能在過去一段時間內感到發展受限、才能被埋沒。

水星和火星合相，賦予你們強大的表達力和執行力，讓你們能夠精準向高層傳達你們的宏大願景和具體計畫。你可能會在一個關鍵會議上，憑藉一個令人眼前一亮的提案，立刻獲得領導的信任與資源。

這不僅是能力的展現，更是你們主動出擊、打破僵局的結果。你們的貴人很可能就是你們的直屬領導或重要的決策者，他們將會意識到你們的潛力，並為你們清開道路。請把握這個機會，讓自己成為年底最受矚目的職場焦點。

生肖猴：腦袋靈活，貴人到位

你們的事業重啟將是腦袋靈活、貴人到位的智慧型翻盤，你們的聰明才智在這段時期將被徹底啟動，不再滿足於單打獨鬥。水星與火星合相，讓你們的思維和口才都處於巔峰狀態，你們能夠在極短時間內找到問題關鍵，並提出最具創意的解決方案。

更幸運的是，你們的貴人運將同時啟動，一位欣賞你靈活性與應變能力的前輩、合作夥伴，將會在關鍵時刻，為你提供至關重要的訊息或實質性說明，讓你輕鬆化解危機，並順勢接下一個高回報的專案。

請相信你的直覺與判斷力，並主動與那些對你的目標有助益的人，建立深度連結，人脈將是你成功的鑰匙。

生肖雞：規劃藍圖，煥然新生

你們的事業重啟將是規劃藍圖、煥然新生的策略性翻盤，你們對細節的關注和對完美的追求，將在這段時間發揮巨大的優勢。

天蠍新月的能量鼓勵你們徹底清空過去的雜亂，重新為自己的事業生涯制定一份清晰、可行的「新藍圖」。這段時間非常適合你們重新評估目前的專案，學習新的技能，或是勇敢地將累積已久的創意付諸實踐。

你可能會決定徹底轉型，或啟動一個全新的副業，這份「重新出發」的決定，將讓你擺脫過去的低效與內耗，找到一個更適合你、更能發揮你潛能的領域。這是從零開始，但充滿希望和紀律重啟，最終將帶來實質的成就與滿足感。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28頭疫豬流入肉品市場！　市府急追流向
衛福部出手！役男「免役率16％」恐造假　3大醫院列查核名單
非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘
蔣昊突認：花20萬閃兵！　18個月變14天後悔了
輝達就要這塊地！黃仁勳沒回信　新壽「讓出北士科」交涉過程曝光
AV女神道歉了！爆一夜情排球男神　凌晨公開2人關係

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中傳非洲豬瘟！28頭疫豬已流入肉品市場　市府急追流向

最強翻盤！　4生肖年底前重大突破

非洲豬瘟衝擊！　「米其林必比登」名店今起停售滷肉飯

黃立成「虧16億」仍愜意同框Curry　網友歪樓狂刷1句話

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　屬鼠財富入袋快、第一名能量超強會出名

今霜降！　4星座運勢大變天

連假明登場！　「雨最大」地區曝

防非洲豬瘟全台禁運禁宰5天　3大量販通路豬肉供貨量曝光

豪雨炸！北市今1校停課、3校遠距教學　全台一次看

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

台中傳非洲豬瘟！28頭疫豬已流入肉品市場　市府急追流向

最強翻盤！　4生肖年底前重大突破

非洲豬瘟衝擊！　「米其林必比登」名店今起停售滷肉飯

黃立成「虧16億」仍愜意同框Curry　網友歪樓狂刷1句話

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　屬鼠財富入袋快、第一名能量超強會出名

今霜降！　4星座運勢大變天

連假明登場！　「雨最大」地區曝

防非洲豬瘟全台禁運禁宰5天　3大量販通路豬肉供貨量曝光

豪雨炸！北市今1校停課、3校遠距教學　全台一次看

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

新壽放手T17、T18　游淑慧曝後續問題：下一步考驗蔣市府效率

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

川普降南韓關稅25%→15%？　韓媒：韓美峰會10/29公布關鍵協議

10/24北市跨性別遊行路線公佈　警將管制二二八公園周遭道路

台中傳非洲豬瘟！28頭疫豬已流入肉品市場　市府急追流向

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

川習會在即！美前國安會官員撰文「台灣不可出售」　拋可談判條件

台積電跌20元至1440　台股跌逾270點失守27400

川普有信心！預期與習近平「達成所有協議」　黃豆、核武都能搞定

「第6代TOYOTA RAV4」國外試駕一致叫好！外媒大讚：家庭SUV天花板

【新堰塞湖溢流】馬太鞍溪滾滾泥水畫面曝！泥水淹過下游橋便道

生活熱門新聞

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

連假明登場！　「雨最大」地區曝

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

豬瘟來源？核酸序列與越南重組病毒株相似

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

吃全素！他找5家餐廳「新人1句話傻眼」網吵翻

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

雨何時停？鄭明典說「關鍵原因」

未來BMI 45才免兵役　鄉民笑：跟閃兵集團有關嗎

黃立成虧16億仍同框Curry　網友歪樓狂刷1句話

更多熱門

相關新聞

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　

今（10／23）霜降晝夜溫差變大，人的情緒也比較容易波動，但國際天星命理風水專家邱彥龍分析，有4生肖在這段期間卻相對平穩，能在沉默中布局，即將悄悄崛起

4生肖遇月亮金星合相 魅力爆棚

4生肖遇月亮金星合相 魅力爆棚

3生肖10月「偏財運爆棚」！

3生肖10月「偏財運爆棚」！

4星座發了！　財運超旺

4星座發了！　財運超旺

寒露「4生肖」年底最大爆發戶

寒露「4生肖」年底最大爆發戶

關鍵字：

生肖艾菲爾老師

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

小S全家包場大安區餐廳！

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

表面溫和實則非常固執三大星座！

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面