最強翻盤！　4生肖年底前重大突破

▲生肖牛「穩中求變，升職轉機」。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

最強翻盤！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「牛、龍、猴、雞」在年底前迎來事業上的重大突破與重啟，像是屬龍者「突破瓶頸，一鳴驚人」，而屬猴者「貴人到位」。

艾菲爾老師在臉書說，隨著年末的腳步聲響起，星象正為我們準備一場強勁的事業翻盤大戲，當象徵深度轉化與重生的天蠍座新月降臨，同時遇上代表溝通的水星與行動力的火星形成合相，這股能量場帶來了「行動與溝通力同步」的黃金契機。

艾菲爾老師表示，這是一段適合徹底告別舊有模式、勇敢啟動新計畫的時期，過去的停滯、瓶頸或挫折，都將化為推動你們向前的動力，以下4個生肖將在這股最強的「翻盤運」加持下，在年底前迎來事業上的重大突破與重啟。

生肖牛：穩中求變，升職轉機

你們的事業重啟將是穩中求變，升職轉機的務實型翻盤。你們向來腳踏實地，不喜歡冒險，但過去的沉穩努力，已經為你們累積深厚的資本。

天蠍新月與水火合相的能量，將賦予你們「在穩定中求突破」的勇氣和智慧。你可能會在一個重要的專案中，提出一個既能保證安全、又能帶來高回報的創新方案，讓上司對你刮目相看。

這股強勁的運勢將為你們帶來升職，或調任核心部門的絕佳機會，你可能需要離開自己習慣的舒適圈，接受一個挑戰性的新職位，但這正是你事業躍升的關鍵。請勇敢接受這個轉變，因為這是你過去所有努力換來的實質回報。

生肖龍：突破瓶頸，一鳴驚人

你們的事業重啟將是突破瓶頸、一鳴驚人的戲劇性翻盤，你們天生能力出眾，渴望被認可，但可能在過去一段時間內感到發展受限、才能被埋沒。

水星和火星合相，賦予你們強大的表達力和執行力，讓你們能夠精準向高層傳達你們的宏大願景和具體計畫。你可能會在一個關鍵會議上，憑藉一個令人眼前一亮的提案，立刻獲得領導的信任與資源。

這不僅是能力的展現，更是你們主動出擊、打破僵局的結果。你們的貴人很可能就是你們的直屬領導或重要的決策者，他們將會意識到你們的潛力，並為你們清開道路。請把握這個機會，讓自己成為年底最受矚目的職場焦點。

生肖猴：腦袋靈活，貴人到位

你們的事業重啟將是腦袋靈活、貴人到位的智慧型翻盤，你們的聰明才智在這段時期將被徹底啟動，不再滿足於單打獨鬥。水星與火星合相，讓你們的思維和口才都處於巔峰狀態，你們能夠在極短時間內找到問題關鍵，並提出最具創意的解決方案。

更幸運的是，你們的貴人運將同時啟動，一位欣賞你靈活性與應變能力的前輩、合作夥伴，將會在關鍵時刻，為你提供至關重要的訊息或實質性說明，讓你輕鬆化解危機，並順勢接下一個高回報的專案。

請相信你的直覺與判斷力，並主動與那些對你的目標有助益的人，建立深度連結，人脈將是你成功的鑰匙。

生肖雞：規劃藍圖，煥然新生

你們的事業重啟將是規劃藍圖、煥然新生的策略性翻盤，你們對細節的關注和對完美的追求，將在這段時間發揮巨大的優勢。

天蠍新月的能量鼓勵你們徹底清空過去的雜亂，重新為自己的事業生涯制定一份清晰、可行的「新藍圖」。這段時間非常適合你們重新評估目前的專案，學習新的技能，或是勇敢地將累積已久的創意付諸實踐。

你可能會決定徹底轉型，或啟動一個全新的副業，這份「重新出發」的決定，將讓你擺脫過去的低效與內耗，找到一個更適合你、更能發揮你潛能的領域。這是從零開始，但充滿希望和紀律重啟，最終將帶來實質的成就與滿足感。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。