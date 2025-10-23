　
    • 　
>
「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　屬鼠財富入袋快、第一名能量超強會出名

文／命理老師 邱彥龍

今（10／23）霜降晝夜溫差變大，人的情緒也比較容易波動，但國際天星命理風水專家邱彥龍分析，有4生肖在這段期間卻相對平穩，能在沉默中布局，即將悄悄崛起，其中第一名是屬猴的朋友，能量超強，易成為眾人焦點；第二名屬鼠的朋友，則是資源流動快，財富入袋也快；第三名是屬豬的朋友，桃花正旺，有很多機會被看見；第四名則是屬蛇的朋友，這段期間容易獲得權勢，也是重設人設的好時機。

▲節氣 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲霜降節氣。（示意圖／免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（10／23～11／7）12生肖運勢如下：

Top12：兔

屬兔的朋友這段時間對財富的渴望非常強烈，像個戰士一樣往「錢」衝，但內在創傷需要被療癒跟被喚醒。行動力非常強但缺乏思考，建議先想好策略再行動，才不會走錯方向或者被傷害。先修復好內心，再觀望情勢，等狀況明朗時再行動比較有利。另外，除了需要耐心，也要懂得打動人心的溝通方式，因為客戶、合夥人或另一半糾結比較多，需要耐心的溝通、解決他們的疑慮，先讓對方感覺舒坦最重要，千萬不要急躁。

Top11：虎

屬虎的朋友這段時間工作運與貴人運都相對較旺，雖然會有小人阻擋，但只要懂得用智慧解決問題，就可迎刃而解。由於不像其他生肖那麼強勢，所以會有莫名的花費和情感上的糾纏，建議好好守護資本，確認自我價值並強大內心，不宜大動作亂投資。

Top10：狗

屬狗的朋友這段時間桃花運超旺，名聲的增長很快，但也容易遭人忌妒，好評很多、抹黑也不少，很多的想法會在此時被推翻，是內在整理提升自我的好時機，而這將會是一段很有意義的整理期。

Top9：雞

屬雞的朋友這段時間很受人喜歡，可以乘勝追擊以打動人心的方式，增加賺錢的速度，在群體中貴人不少，也很願意幫你，有機會接到協作邀約跟合夥機會，或者伴侶找你一起做事，但千萬不要因一頭熱而迷失自我，否則會付出高昂的代價。

Top8：馬

屬馬的朋友這段時間表現優異，不論名聲或人氣都瞬間增長，有機會成為重要人士而成為矚目焦點，但有人誇獎的同時也會遭人忌妒、帶來流言蜚語。過去的努力可能開始被看見或有所回報，但這也是壓力與責任增長的開始，注意不可以把自己逼得太緊，好好安排休息、讓自己身心恢復平衡，其中邊界感的維護很關鍵。

Top7：羊

屬羊的朋友這段時間在海外、異地或學習場域，會遇到貴人相助，但要注意客戶、另一半或合夥人的變化性很大，讓你捉摸不定，你雖表現出無所謂的樣子，但其實內心壓力很大，容易思考過度，導致情緒起伏，且不斷自我質疑，這段時間不論人生方向或理念都會面臨重新打磨的情況，會有「我到底相信什麼」、「我要去哪裡」的自我懷疑，建議先從內在重新建立信仰和價值觀。

Top6：牛

屬牛的朋友這段時間事業變動性大，需要親力親為，情緒有所波動，容易陷入悲傷，被放逐或受苦的感覺，其實人氣還是很旺，適合往海外、異地發展，有財富或得到權力的機會，學習也是一個可以提升自我的方式，語言與平台是你非常好的利器，可以靠寫作、社群、講座、內容創作等方式被人看見，以淺顯易懂、簡單的語言敘事，是你的強項，但要克服自我焦慮與過多的思考。

Top5：龍

屬龍的朋友這段時間第六感超級強，內心的壓力不小，容易多夢，很多潛意識層面的訊息會在這期間浮現，若能接納自己的敏感面，就能在藝術、療癒或創作領域有所突破，國外運、異地運、宗教運、讀書運都很強，但切記凡事不要逃避。

Top4：蛇

屬蛇的朋友這段時間容易得權得勢，也是重塑人設的好時機，是一個改變舊思維想法，推出新品牌或自我革新的好機會，雖然會有內部信念被挑戰，或者被迫要改變，但重新調整信念或社群定位會是很好的事，會讓未來的你更好。

Top3：豬

屬豬的朋友這段時間幸運值超高，人氣有機會被拉高，桃花運旺，有平台曝光或媒體邀約等被看見的機會，可以盡情去表現、展現自我，你的舞台感和故事敘事力，會成為你的招牌形象，但要切記，不能遮蓋真實性，若僅靠華麗演出而沒有內容，反而會被質疑。

Top2：鼠

屬鼠的朋友這段時間正、偏財、投資財、事業財、遺產等各種財富入袋的速度很快，要好好把握機會，家庭和情感是你最大的支持後盾，建議多與親近者相互共鳴、資源彼此流動，家庭和諧可帶來助力，若想在服務業、長照業、在地產業、黃金或古董行業佈局，這段時間會是溫和漸進培養根基的時段。

Top1：猴

屬猴的朋友這段時間容易成為眾人的焦點，非常容易出名，擁有貴人相助，正、偏財皆旺，且這段期間的自我能量超強，但要小心情感跟隱私曝光問題，權力慾望跟愛掌控的作法恐怕也會被重新拿出來議論，導致面臨舊傷再現、再重生的過程，建議安排一些內在療癒、寫作或心靈潛意識的治療。

▲霜降期間社群平台跟傳統媒體會受到更高審視。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年的霜降很特別是由宿命主宰，隱秘的事件容易浮上檯面，如企業黑幕、性愛影片外流、公眾人物隱私曝光、黑箱操作等真相被揭露，監控、貪汙等問題可能成為公共議題，社群平台跟傳統媒體的「真實標籤」與「品牌誠信」會受到更高審視，另外，從10月15日到11月5日前世今生的緣分會靠近，不管善緣或惡緣，都是靈魂升級的契機。

邱彥龍老師分析，霜降期間這16天主要受到3個星象影響，首先10月14日起冥王星開始順行，人會比較霸道，容易去挑戰上級、權貴跟政府體制，也比較容易獲得權力跟財富。另外，10月22日海王星逆行退回雙魚，第六感增強，對事業與財富的敏感度也相較以往更強，有些是上天安排要去經歷的，所以不要排斥。這段期間受到天蠍能量影響，情緒波動強烈，容易陷入極端的情緒炸裂或者控制模式中，會無意識的操控他人或關係，以「為你好」、「我知道你」來做為控制的理由，若不能被理解，可能就會退入內在世界裡壓抑自己，甚至變得自怨自艾，在親密關係中容易演出雙面劇碼，像是深愛與仇恨、靠近與撤離、佔有與逃避的橋段。

邱彥龍老師提供【霜降轉運三法】

1.五行調氣呼吸法：每日7：30－9：00 配戴翡翠、祖母綠、綠幽靈或天河石，站立於陽光或戶外風口，深呼吸，停3秒，吐氣，反覆6次，默念：「我願釋放壓力、吸收光明，身心氣場同步重啟。」

2.足浴靜心排毒法（每週2次）：精油選用迷迭香（2滴）和羅勒（2滴），加死海鹽、薑片與熱水，腳邊擺放黑曜石或黑碧璽，泡腳15分鐘，同步播放低頻音樂（如432Hz）。

3.霜降招財法

10月24日（丙寅日） 適合定價、開會、談策略。
10月28日（庚午日），適合買進、簽約、溝通突破。
11月03日（丙子日），善待人脈、捐贈、推動專案。

至於星座方面，凡上升、太陽、月亮星座落在巨蟹、天蠍、雙魚、射手、摩羯、水瓶、雙子、天秤等8個星座者，擁有相對的幸運，貴人運強，可以排除萬難勇往前行。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

10/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

邱彥龍運勢生肖節氣霜降

