共伴效應發威「下到發霉」！　北部人：每天像泡水裡

▲東北季風今增強，27至29日持續受影響。（圖／氣象署）



記者董美琪／綜合報導

受東北季風與颱風「風神」外圍水氣影響，北台灣這星期幾乎天天降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「共伴效應發威，下到發霉」，這波降雨是多重天氣系統交互作用的結果，包括首波東北季風、太平洋高壓帶來的東南風暖濕氣流，以及熱帶擾動「97W」共同形成罕見且持久的「共伴效應接力」，導致北部地區連續降下豪雨，預計要等到下周三、四（29、30日）之後才會好轉。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，自19日以來，台北陽明山區累積雨量已達1800毫米，若加上資料傳輸中斷期間的雨量，實際總量估計已超過2000毫米。其中擎天崗、鞍部與竹子湖等地降雨最為明顯。平地部分，新北市石碇與台北市士林區累積雨量也達到1000毫米，雨勢驚人。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，連日降雨已使北部山區土壤含水量飽和，坡地鬆軟、崩塌風險高，民眾應避免前往北部山區活動，以防意外發生。

許多網友留言，「每天像泡在水裡」、「雖然下雨下到發霉，但至少不會再熱到厭世好。溼涼的天氣真的很舒服 」、「不要再下雨了啦」、「汐止沒有乾過耶。」

▼氣象署近5日雨量累積圖。（圖／氣象署）



氣象署表示，迎風面降雨逐漸減少，東北季風周四減弱。今天（26日）東北季風增強，基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭地區普遍有短暫雨發生，桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨；連日降雨，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全

氣溫方面，北部及宜蘭整天濕涼，氣溫介於21至26度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至32度，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。

離島天氣方面，澎湖多雲時晴，氣溫24至26度，金門晴時多雲，氣溫23至27度，馬祖多雲時晴，氣溫21至22度。

風力方面，台南以北、台東、恆春半島空曠地區以及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海有較大風浪，海邊活動請注意安全。