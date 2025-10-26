收假日「國道11處」易塞熱區　國5北上估龜速12小時

▲今天收假日，國道有11處路段易塞。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（26日）是光復節連假收假日，國道將迎來最後一波北返車潮。高公局預估有11處易塞路段，其中國5北上車流料上午10時後就會湧現，深夜22時後紓解，北上路段可能連塞12小時，行車時間為平常的7倍。

高公局預估，今天全日國道交通量將達106萬車公里，約為平日年平均92萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達57萬車公里，約為平日年平均46萬車公里的1.2倍。

國道今天預計會有11處重點壅塞路段，包括國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；以及國10西向仁武－左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人若從南部出發，應於上午9時前上路；中部地區建議於中午12時前出發。至於國5北向用路人，建議上午9時前出發。

今天國道實施多項疏導措施，包括：中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制。此外，也有單一費率、差別費率、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等配套措施。