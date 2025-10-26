凌晨國道交通量為平日1.4倍　上午國5北向路段易壅塞

▲今天國道以收假返家車流為主。（示意圖／記者呂佳賢攝）
記者周湘芸／台北報導
今天為光復節連續假期收假日，高速公路局表示，今天0至5時國道平均交通量為平日年平均1.4倍，目前交通量大致正常，預判上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。
高公局表示，昨天全日交通量為107.1百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為2.7百萬車公里，為平日年平均1.1倍，昨天路況除國1北向竹北至湖口路段於晚間10時逐漸紓解外，其餘路段於晚間7時後大致順暢。至於今天0至5時平均交通量為5.5百萬車公里，為平日年平均1.4倍，預估今天交通量為106百萬車公里。
高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.4百萬車公里，今天相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控。
高公局預判，今天國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。
▲光復節連續假期收假日國道管制措施。（圖／高公局提供）
