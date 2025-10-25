　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

▲▼ 英國國會遭到網路攻擊。（圖／路透社）

▲英國國會爆發共諜案。（圖／路透社）

文／中央社

英國國會共諜疑雲持續延燒，根據國會今天公布的官方說明，官員在向檢方提交的書面證詞未以「敵國」形容中國，原因是這不符合當時的保守黨政府政策。

近日在英國政壇和媒體引發一連串風暴的共諜疑案，指的是2023年3月時任國會議員幕僚凱希（Chris Cash）和在中國擔任教師的貝瑞（Chris Berry）於英國被捕，並於2024年4月遭檢方起訴，他們被控向北京提供有損英國國家安全和利益的資訊、為中方從事間諜活動。不過，檢方今年9月突然撤訴，引發質疑。

關於案件未能進入審判程序，現任英國工黨政府遭質疑為了經貿投資利益，刻意引導官員證詞和檢方判斷，促使共諜案「破局」。凱希和貝瑞是按1911年「政府機密法」被起訴；這部法律後來被較符合時代需求的2023年「國家安全法」取代。

「政府機密法」的定罪基礎是嫌疑人須為英國的「敵國」（enemy）服務。此外，根據檢方原本指控，凱希和貝瑞是在2021至2023年犯下國安罪行。政府官員應檢方請求提交的證詞需反映2021至2023年凱希和貝瑞兩人犯行期間，英國政府的對中政策。

2021年以來的英國官方政策文件皆傾向避免將中國定調為「敵國」、或是與俄羅斯和伊朗並列為「威脅」，官員並多次強調英中關係的複雜性無法以「單一詞彙」概括。

保守黨去年7月在國會大選落敗、工黨接替上台執政以前，英國政府對中國整體的定義是「劃時代挑戰」，但在經濟安全領域則稱中國足以對英國構成長期「威脅」。

不過，儘管代表政府為國會共諜案作證的副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）在2023年12月提交的主要證詞最終未稱中國是「敵國」，檢方依然在2024年4月決定起訴凱希和貝瑞，並認定已掌握足夠事證。

另一方面，無論是在2023年提交的主要證詞、或是分別在今年2月和8月提交的補充證詞，柯林斯皆曾觸及中方對英國安全和利益的損害。

柯林斯自保守黨執政時期即擔任副國安顧問。英國國會「國家安全戰略聯席委員會」已就共諜案「破局」原因啟動調查，柯林斯、檢察總長巴金生（Stephen Parkinson）等相關人士下週將赴國會應詢作證。

委員會近日曾致函柯林斯等人，要求回應幾個初步提問，今天公布回函。

柯林斯在回函陳述事件發生時序。他指出，警方於2023年8月請他擔任證人，評估特定事證是否有損英國安全或利益。同年8月至12月，柯林斯的國安團隊按慣例在外聘及內閣辦公廳內勤法律顧問協助下，草擬證詞。

柯林斯隨後著手修改證詞初稿，以確保事實準確，且證詞與政府政策相符、精確反映當時英國政府對中國所構成國安威脅的看法。

柯林斯表示，在證詞初稿，確實有「敵國」一詞，但他決定移除這個字眼，原因是與政府政策不符。

不過，柯林斯強調，他當時主要著眼於對警方提供的「最強而有力」事證進行評估，以佐證相關事證確實有損英國安全或利益。在柯林斯2023年12月22日向檢方提交最終版證詞前，內閣辦公廳高階事務官（常務秘書）曾於18日提出3點建議，柯林斯隨後修改證詞。最後一版證詞草稿曾送達時任首相蘇納克（Rishi Sunak）辦公室供過目。

柯林斯在給國會的回函提到，同一時間，他向檢方表達，他無法稱中國為「敵國」，因為這與政府政策不符。柯林斯表示，檢方在2023年12月即已知悉他的立場，而這是在檢方2024年4月決定起訴凱希和貝瑞之前。

檢方接著於2024年11月請求柯林斯以警方提供的事證為基礎，就中國和中共高階官員構成的「威脅」進行補充說明，特別是在2021年12月至2023年2月凱希和貝瑞犯行期間，中國是否對英國的國家安全形成積極威脅，以及現在是否依然如此。證詞於今年2月提交。

今年5月和7月，檢方再度請求柯林斯補充說明，特別是英國政府對「中國威脅本質和程度」的評估，並需舉例佐證中國是「政府機密法」定義的「敵國」。

柯林斯指出，檢警當時強調，他的證詞僅需反映2021至2023年凱希和貝瑞犯行期間英國政府對中國威脅的看法。相關證詞於今年8月提交。9月，檢方決定撤訴。

柯林斯強調，現任國安顧問鮑爾（Jonathan Powell）未在案件本身或證詞實質內容扮演任何角色。

柯林斯表示，鮑爾今年9月1日曾主持一場英國政府內部高階會議，討論如何管控英中關係，背景確實包含這起國會共諜案及潛在效應，但這場會議屬常態、而非緊急性質，且當時與會各方的認知和討論前提是檢方將繼續起訴。

近日鮑爾曾遭質疑利用9月這場會議讓共諜案「辦不下去」。同時，檢方也被質疑未積極尋求更多證人和證詞。柯林斯今年提交的2份補充證詞較2023年提交的主要證詞對中國可能帶來的經濟利益有更多著墨。英國國會共諜疑雲是否可能撥雲見日，下週或許可見端倪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰總理要求：取消演唱會、娛樂活動　全國服喪90天
鄭志偉問：金鐘頒獎怎會找上我？　曾寶儀超暖留言被讚爆
蔡英文PO文響應同志遊行　驚見名嘴留言「我們也要結婚了」
道奇慘敗！　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你
川普親口證實：將和習近平談台灣問題

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／泰宣布「全國服喪90天」！　總理籲：取消演唱會、娛樂活動

永不放棄！川普登機前再度表明「想見金正恩」　北韓詭異動向曝光

佛州迪士尼10天連3死！男飯店內身亡　房客被警告「別看窗外」

川普「匿名好友」豪捐42億！　五角大廈證實收了：支付美軍薪水

貿易戰還是休戰？川普啟程亞洲行「川習會」成焦點　成果充滿變數

川普出發亞洲行！　親口證實：將和習近平談台灣

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相

川普拆除白宮東翼「計畫興建宴會廳」　遊客震驚：難以置信

釜山行！川普、習近平下周四會談　美中互控違約「重演貿易戰火」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

快訊／泰宣布「全國服喪90天」！　總理籲：取消演唱會、娛樂活動

永不放棄！川普登機前再度表明「想見金正恩」　北韓詭異動向曝光

佛州迪士尼10天連3死！男飯店內身亡　房客被警告「別看窗外」

川普「匿名好友」豪捐42億！　五角大廈證實收了：支付美軍薪水

貿易戰還是休戰？川普啟程亞洲行「川習會」成焦點　成果充滿變數

川普出發亞洲行！　親口證實：將和習近平談台灣

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

26歲女模「在泰被綁架」慘死？泰政府公開出境畫面　揭反轉真相

川普拆除白宮東翼「計畫興建宴會廳」　遊客震驚：難以置信

釜山行！川普、習近平下周四會談　美中互控違約「重演貿易戰火」

《暴君的廚師》潤娥同款麂皮包熱搜！加碼5款平價大容量推薦秋冬最百搭

【周焦點】台製TOYOTA 7人座將量產　第6代RAV4 90萬起　進口電車百萬內

北返車潮提早湧現！國5北上塞了　國道下午13處地雷

快訊／泰宣布「全國服喪90天」！　總理籲：取消演唱會、娛樂活動

永不放棄！川普登機前再度表明「想見金正恩」　北韓詭異動向曝光

佛州迪士尼10天連3死！男飯店內身亡　房客被警告「別看窗外」

救移工孕婦背百萬呆帳！台大名醫「曝真相」改口了：會捐款

學霸女星驚爆「結了3次婚」！　新郎都是同一人：每一次都感動

藍鳥22歲新秀史上第二年輕先發　三振大谷翔平直呼：那一刻太酷了

批盧市府「逢龍必反」推翻廚餘場釀豬瘟破口　林佳龍：錯誤決策代價

【萬聖節驚魂！】女子欣賞萬聖節佈置...下秒怪物彈出被嚇到跌坐在地

國際熱門新聞

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

即／泰國王太后病逝　享壽93歲

19歲青年斬首45歲媽媽男友　兇手妹返家驚見斷頭

台菲混血正妹網紅猝逝！年僅19歲

台灣透過MEGA陣營向川普喊話　白宮支持

菲參謀總長：中國若動武，菲律賓難倖免

川習會前放大絕！　美對中啟動301調查

柬埔寨又1詐團高層爆曾「免簽入境台灣」

通膨溫和、降息希望再增　美股收472點創新高

13歲童吞下100顆磁鐵！腸子吸成四條鏈壞死

鬥雞攻擊「飼主下體」奪命

吃多力多滋遭AI誤判持槍　學生被包圍上銬

更多熱門

相關新聞

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法

台灣政府近期以涉嫌違反「國安法」，以及為大陸發起組織未遂罪，判處台灣軍方退役將領高安國7年6個月徒刑。對此，大陸國台辦今晚（24日）也回應指出，「這是民進黨當局濫用司法、打壓迫害島內愛國統一力量的又一惡行。我們對此予以強烈譴責。」

提供免費美白牙齒體驗　男診療椅上性侵多女

提供免費美白牙齒體驗　男診療椅上性侵多女

英國派兵以色列　協助美方監控加薩局勢

英國派兵以色列　協助美方監控加薩局勢

英國共諜案未歇　國會考慮緊縮中國人通行

英國共諜案未歇　國會考慮緊縮中國人通行

懷孕女友拒墮胎！英男狂砍19刀害一屍兩命

懷孕女友拒墮胎！英男狂砍19刀害一屍兩命

關鍵字：

英國共諜案

讀者迴響

熱門新聞

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面