英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

▲英國國會爆發共諜案。（圖／路透社）



文／中央社

英國國會共諜疑雲持續延燒，根據國會今天公布的官方說明，官員在向檢方提交的書面證詞未以「敵國」形容中國，原因是這不符合當時的保守黨政府政策。

近日在英國政壇和媒體引發一連串風暴的共諜疑案，指的是2023年3月時任國會議員幕僚凱希（Chris Cash）和在中國擔任教師的貝瑞（Chris Berry）於英國被捕，並於2024年4月遭檢方起訴，他們被控向北京提供有損英國國家安全和利益的資訊、為中方從事間諜活動。不過，檢方今年9月突然撤訴，引發質疑。

關於案件未能進入審判程序，現任英國工黨政府遭質疑為了經貿投資利益，刻意引導官員證詞和檢方判斷，促使共諜案「破局」。凱希和貝瑞是按1911年「政府機密法」被起訴；這部法律後來被較符合時代需求的2023年「國家安全法」取代。

「政府機密法」的定罪基礎是嫌疑人須為英國的「敵國」（enemy）服務。此外，根據檢方原本指控，凱希和貝瑞是在2021至2023年犯下國安罪行。政府官員應檢方請求提交的證詞需反映2021至2023年凱希和貝瑞兩人犯行期間，英國政府的對中政策。

2021年以來的英國官方政策文件皆傾向避免將中國定調為「敵國」、或是與俄羅斯和伊朗並列為「威脅」，官員並多次強調英中關係的複雜性無法以「單一詞彙」概括。

保守黨去年7月在國會大選落敗、工黨接替上台執政以前，英國政府對中國整體的定義是「劃時代挑戰」，但在經濟安全領域則稱中國足以對英國構成長期「威脅」。

不過，儘管代表政府為國會共諜案作證的副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）在2023年12月提交的主要證詞最終未稱中國是「敵國」，檢方依然在2024年4月決定起訴凱希和貝瑞，並認定已掌握足夠事證。

另一方面，無論是在2023年提交的主要證詞、或是分別在今年2月和8月提交的補充證詞，柯林斯皆曾觸及中方對英國安全和利益的損害。

柯林斯自保守黨執政時期即擔任副國安顧問。英國國會「國家安全戰略聯席委員會」已就共諜案「破局」原因啟動調查，柯林斯、檢察總長巴金生（Stephen Parkinson）等相關人士下週將赴國會應詢作證。

委員會近日曾致函柯林斯等人，要求回應幾個初步提問，今天公布回函。

柯林斯在回函陳述事件發生時序。他指出，警方於2023年8月請他擔任證人，評估特定事證是否有損英國安全或利益。同年8月至12月，柯林斯的國安團隊按慣例在外聘及內閣辦公廳內勤法律顧問協助下，草擬證詞。

柯林斯隨後著手修改證詞初稿，以確保事實準確，且證詞與政府政策相符、精確反映當時英國政府對中國所構成國安威脅的看法。

柯林斯表示，在證詞初稿，確實有「敵國」一詞，但他決定移除這個字眼，原因是與政府政策不符。

不過，柯林斯強調，他當時主要著眼於對警方提供的「最強而有力」事證進行評估，以佐證相關事證確實有損英國安全或利益。在柯林斯2023年12月22日向檢方提交最終版證詞前，內閣辦公廳高階事務官（常務秘書）曾於18日提出3點建議，柯林斯隨後修改證詞。最後一版證詞草稿曾送達時任首相蘇納克（Rishi Sunak）辦公室供過目。

柯林斯在給國會的回函提到，同一時間，他向檢方表達，他無法稱中國為「敵國」，因為這與政府政策不符。柯林斯表示，檢方在2023年12月即已知悉他的立場，而這是在檢方2024年4月決定起訴凱希和貝瑞之前。

檢方接著於2024年11月請求柯林斯以警方提供的事證為基礎，就中國和中共高階官員構成的「威脅」進行補充說明，特別是在2021年12月至2023年2月凱希和貝瑞犯行期間，中國是否對英國的國家安全形成積極威脅，以及現在是否依然如此。證詞於今年2月提交。

今年5月和7月，檢方再度請求柯林斯補充說明，特別是英國政府對「中國威脅本質和程度」的評估，並需舉例佐證中國是「政府機密法」定義的「敵國」。

柯林斯指出，檢警當時強調，他的證詞僅需反映2021至2023年凱希和貝瑞犯行期間英國政府對中國威脅的看法。相關證詞於今年8月提交。9月，檢方決定撤訴。

柯林斯強調，現任國安顧問鮑爾（Jonathan Powell）未在案件本身或證詞實質內容扮演任何角色。

柯林斯表示，鮑爾今年9月1日曾主持一場英國政府內部高階會議，討論如何管控英中關係，背景確實包含這起國會共諜案及潛在效應，但這場會議屬常態、而非緊急性質，且當時與會各方的認知和討論前提是檢方將繼續起訴。

近日鮑爾曾遭質疑利用9月這場會議讓共諜案「辦不下去」。同時，檢方也被質疑未積極尋求更多證人和證詞。柯林斯今年提交的2份補充證詞較2023年提交的主要證詞對中國可能帶來的經濟利益有更多著墨。英國國會共諜疑雲是否可能撥雲見日，下週或許可見端倪。