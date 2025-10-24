秒答應！吳宗憲接管文傳會　盼年輕接棒：講人類聽得懂的話

▲國民黨立委吳宗憲接掌國民黨文傳會主委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席當選人鄭麗文今（24日）公布第二波黨部人事名單，其中國民黨立委吳宗憲將接任文傳會主委。吳宗憲表示，今天中午11點左右接到鄭麗文透過他人給他的電話，不到30秒的時間，他就答應了，因為對他來說，「長官要我做什麼，做就對了」；對於未來文傳會的目標，吳認為，「要用人類聽得懂的話」，來傳達各種理念。

鄭麗文辦公室日前發布第一波黨部人事，包括副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連，今日則接著公布第二波人事名單，包含副主席張榮恭、蕭旭岑；副秘書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲。

吳宗憲表示，今天中午11點前都沒有接受到任何諮詢，且過去也不認識鄭麗文，但是昨天看到媒體報導，心裡就已經有個底了，今天鄭麗文透過其他人打給他，但不到30秒，吳宗憲就答應了，因為對他來說，現在是新團隊在佈局人事，他的個性就是，「長官要我做什麼，做就對了」

對於未來文傳會如何佈局，吳宗憲直言，就是要年輕接棒，他也很期待引入更多年輕人的想法，重點未來國民黨一定要「講人話」、「講人類聽得懂的話」，文傳會不是做學術論文，也不是文言文比賽，大家都說聽得懂他講法律，所以未來一定會用大家聽得懂的話，來傳達各種理念。