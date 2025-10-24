　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張榮恭、蕭旭岑出任副主席　前藍委曝艱難挑戰：理想能否呼應民心

▲準國民黨副主席蕭旭岑（圖左）與張榮恭（圖右）。（圖／ETtoday資料照）

▲準國民黨主席鄭麗文公布第二波人事，副主席蕭旭岑（圖左）與張榮恭（圖右）。（圖／ETtoday資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

準國民黨主席鄭麗文今（24日）公布第2波人事名單，包括邀請連系的張榮恭與馬系的蕭旭岑出任副主席。對此，前國民黨立委陳學聖表示，已公布的4位副主席，後面代表的政壇重要大老，心中擘劃的是大願景，這絕對是好事，只是第一線選舉的政治人物，如何與理想派磨合，將會是鄭麗文非常重要的功課。

陳學聖表示，鄭麗文今日又公布連系的張榮恭、馬系的蕭旭岑出任國民黨副主席，再加上吳敦義愛將李哲華掌組發會主委，很明顯看到鄭麗文集體領導時代到來。

陳學聖透露，他相信這是鄭麗文必然的抉擇，因為竄得太快，不像歷任黨主席資歷完整，從政夠久，早有自己兵馬，鄭麗文的崛起，則是來自不同的勢力，選後也必須有所安排。

陳學聖強調，自己並不擔心這會是政治分贓，因為已公布的這4位副主席，不管是本人，或後面代表的政治重要人物，都曾經有過風華，也不會再意圖踏入更高的政治競爭，之所以會再涉入黨務，絕對是理想大過一切。

至於鄭麗文的人事安排，彰顯著什麼理想？陳學聖直指，當然有2028國民黨重返執政的部分，但更重要的是，兩岸的穩定與和平，所以看到張榮恭、蕭旭岑出任副主席，就知道兩岸路線將回溯到20多年前連戰破冰之旅，之後的馬習會，再加上鄭麗文選舉的主張，似乎是一脈相傳，路線很清晰。

陳學聖說，這些政壇重要大老，不會再選舉，但心中擘劃的是更大的願景，看的會是歷史的長河，想的是春秋大筆的定位，這絕對是好事，只是在深化理想的過程，常常會與現實的選舉強烈衝突。

最後，陳學聖表示，國民黨論述的理想能否呼應到民眾心中的繫念，坦白說，這是此時此刻艱難的挑戰，特別是在第一線選舉的政治人物，感觸會最敏銳，他們要的是先選上，先活下來，這如何與理想派磨合，將會是鄭麗文非常重要的功課。

10/23 全台詐欺最新數據

480 1 6999 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台東帥警「勤務間練健身」遭法辦調綠島！　秀8塊肌猛照控霸凌
快訊／謝龍介注意！　陳以信宣布角逐台南市長
快訊／高雄宣布　全面禁止廚餘養豬
快訊／「這輩子就這樣了」破防！客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保
出國玩突中風！29歲正妹醒來「變泰國腔」　罕病真相曝
噴錯就沒效果！「下雨天1神物」不怕鞋濕　正確用法曝光
KTV性侵女同學狂炫耀！17歲男小三通落跑　病母要賠百萬

