藍委喊話非洲豬瘟防疫宣導很重要　陳駿季無奈：3千多萬被刪2千萬

▲國民黨立委鄭天財。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

農業部昨（23日）赴經濟委員會報告非洲豬瘟後續防疫作為。藍委鄭天財質詢時指出，對民眾的宣導很重要，國人出國的時候，就要告訴他，去國外不要買什麼東西回來，這很重要，農業部、防檢署、關務署都要朝這方面努力。農業部長陳駿季無奈表示，防檢署相關3千多萬被刪2千萬，但就算被刪，還是努力宣導。事實上，根據總預算審查結果，在野黨曾提案刪除防檢署媒宣預算3400多萬，最終撤案，但在通案刪除部分，疾管署媒宣預算仍遭刪減60%，「邊境管制預算」則是被刪2000萬。

鄭天財質詢時先強調，網路一直傳國民黨刪減防檢署媒體宣傳費，這是錯誤的，國民黨最後撤案了。鄭指出，民眾的宣導，恐怕不是用媒體報導就好，很重要的是，國人出國的時候，就要告訴他、一張紙給他，去國外不要買什麼東西回來，最重要的就是這個。

鄭天財強調，而且要告訴他，買東西要仔細看，裡面是不是有豬？這很重要，一般人民出去買東西，也不會看細項、含什麼。無論是農業部、防檢署、關務署都要朝這方面努力、防範境外。農業部報告也說，針對39高風險國家用X光機百分之百檢查，到底有沒有這樣做？

陳駿季表示，境外防範是跨部會合作，強度越來越強，才能守住這七年，但宣導部分，農業部防檢署3千多萬被刪2千萬，但就算預算被刪，還是努力做相關宣導，沒有因為預算被刪就不做宣導，還是很努力宣導。

鄭天財強調，這個宣導要落實，光是媒體報導，大家不會在意。只要出國的鄉親，就告訴他不能買什麼進來，這很重要才是最能落實，不然一般鄉親也不會注意啊！一定要落實，你們去處理好不好？陳駿季回應，從今年端午節開始就一直有這樣的做法。

實際上，預算部份，在野黨年初曾提案刪除防檢署媒體政策宣導預算3400多萬，當時農業部動植物防疫檢疫署就表示，若全遭刪除將影響邊境檢疫訊息傳播，提高非洲豬瘟等入侵台灣風險。最後在野撤案，但衛福部、疾管署媒宣預算仍遭刪減60%。除宣傳預算外，在野黨也刪除「邊境管制預算」減列2000萬、凍結2000萬。