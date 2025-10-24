轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教





▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長卓榮泰日前表示，如果大家都能夠把食物吃完，也就不會有廚餘的問題，更不會讓豬隻吃到廚餘，造成傳染源。對此，國民黨今（24日）開轟，面對非洲豬瘟來襲，應當回歸專業治理，通過改善機制，攜手抗疫，而賴政府此刻卻在說教。

國民黨表示，面對非洲豬瘟來襲，無論中央、地方本應攜手努力，從制度面改進廚餘養豬的問題，從專業角度進行移動管制、防疫措施、撲殺作業等一系列流程，然而，賴政府的行政院長卓榮泰竟然此時此刻卻在講「說教式廢話」。

國民黨指出，卓榮泰日前聲稱，「國內現在有太多的廚餘沒有去處，才會被拿來餵豬，所以拜託大家現在起要把食物全部吃完，不要有廚餘，因為如果大家都能夠把食物吃完，也就不會有廚餘的問題，更不會讓豬隻吃到很多的廚餘，造成傳染源」。

國民黨質疑，若按照「吃飯不留廚餘，就沒有非洲豬瘟」的邏輯，難道民進黨執政不用羞恥心，就可厚臉皮說廢話？且按照相同邏輯，政府只需要把責任推給人民即可，例如「買便當不要盒子，就不會有垃圾」、「買可樂不用寶特瓶，就不需要回收」、「生活不要用電，就不會有缺電問題」。

此外，國民黨直指，無論賴政府如何廢話式造句都無法解決制度問題，過去長期以來，雲林縣長張麗善就呼籲，勿讓台灣豬暴露風險中，負責任地在上任第一天就全面禁用廚餘養豬，結果卻被賴清德質疑「地方勿想到什麼就做什麼」。

國民黨強調，現在事實證明，連卓榮泰都認為廚餘養豬是非洲豬瘟的一大風險，解決方式竟然不是檢討賴清德過去「想說什麼廢話就說什麼廢話」，認真改進廚餘養豬的制度問題，反而花時間要求人民「把菜吃完就不會有廚餘」。

國民黨說，若廚餘養豬的制度問題來源就在人民不把菜吃完，所以產生太多廚餘，難不成未來應對非洲豬瘟的方式，是民進黨要立法要求人民吃飯不可以有廚餘？請問如果人民未來就是產生廚餘，民進黨是要對人民打手心還是罰站呢？

最後，國民黨呼籲民進黨，應對非洲豬瘟的問題，縱使夢裡什麼都有，為了國家與人民，應當放棄一切荒謬又不切實際的廢話，回歸專業治理，通過改善機制，攜手抗疫，守護台灣的產業。