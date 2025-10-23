　
社會 社會焦點 保障人權

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」販售！　王惠美公布8項防疫措施

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

台中梧棲養豬場日前爆出疑似非洲豬瘟病例，且出貨的28頭豬隻已流向台中、彰化、嘉義等3個縣市，其中4隻451公斤豬肉出貨到彰化，並流向下游零售商包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、臺南市、高雄市等6縣市販賣，引發恐慌。彰化縣長王惠美今(23日)召開彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心第4次會議，指示8項強化防疫措施，以求迅速完成各項防疫整備與應變作業。

▲▼ 彰化縣長王惠美今(23日)召開彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心第4次會議 。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心今天召開第4次會議，縣長王惠美指示8項強化防疫措施。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲▼ 彰化縣長王惠美今(23日)召開彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心第4次會議 。（圖／彰化縣政府提供，下同）

8項強化防疫措施如下：

一、加強養豬場生物安全防疫宣導：督導各養豬業者確實落實門禁管制、消毒設施、訪客登錄管理及廚餘禁用規定，務必做到「防疫零死角、零漏洞」。

二、啟動即時通報與監測機制：對任何異常死亡或疑似感染病例，應於第一時間通報動物防疫所，立即進行採樣與檢驗，避免延誤造成疫情擴散。

三、加強民眾宣導與教育訓練：透過說明會、媒體及社群平台，加強農民、運輸業者及一般民眾的防疫觀念，讓全民了解非洲豬瘟的嚴重性，成為防疫共同守護者。

四、加強廚餘管理與處理：請環保局通令各鄉鎮市公所，所有廚餘一律送至焚化爐焚燒處理，禁止用於養豬。

五、學校午餐防疫配合：請教育處通令各級學校立即與營養午餐供應廠商協調，全面配合防疫政策，調整菜單內容，確保不使用來歷不明或疑似含豬肉製品的食材。

六、加強豬肉產品稽查：請衛生局提高市售豬肉及其製品來源稽查頻率，落實產品可溯源制度，保障民眾食用安全與市場信任。

七、落實消毒作業：動防所已發放消毒水予本縣肉品市場及化製車輛使用；各公所亦協助發放予養豬戶。請各相關產業單位每日落實場區、運輸車輛及設備消毒作業。

八、強化宣導與資訊發布：請新聞處持續透過新聞媒體及社群平台，強化對民眾及產業界防疫宣導，提醒全民共同防堵疫情。

▲▼ 彰化縣長王惠美今(23日)召開彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心第4次會議 。（圖／彰化縣政府提供，下同）

王惠美表示，各項緊急防疫措施已於昨日上午即刻啟動並執行，縣府各局處將確保各項通報系統及緊急應變流程，確保在最短時間內啟動完整應變，以最高的警覺和行動力，共同杜絕非洲豬瘟入侵本縣，全力守護彰化的畜牧產業。

▲▼ 彰化縣長王惠美今(23日)召開彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心第4次會議 。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲▼ 彰化縣長王惠美今(23日)召開彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心第4次會議 。（圖／彰化縣政府提供，下同）

10/21 全台詐欺最新數據

修杰楷閃兵陷爭議！楊祐寧坦言：沒有關心他
全民+1政府相挺！　行政院8點開記者會說明普發1萬程序、時程
快訊／中信金晚間發布重訊
桃園成功攔截405kg疑豬瘟後腿肉！全在冷凍庫
快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令
柯佳嬿IG被出征「幫掩護，真會演」　本人親回：已截圖
國台辦開臉書帳號　梁文傑喊羨慕：陸委會微博一下就會被封鎖
客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉
中共四中全會發布公報　涉台工作：推進兩岸和平發展與祖國統一

謝忻昔目睹非洲豬瘟防疫破口　本土爆案例：抓去關！

台中梧棲養豬場傳出疑似非洲豬瘟確診案例，為全台首次出現本土疫情，引發各界震驚。而時常關心時事的女星謝忻，23日也對此氣憤發表看法，直呼：「拜託如果真的查出有人攜帶肉類入境，這個人請抓去關！」

病豬檢體「超商宅配」送驗遭質疑　農業部：包裝符合規範即可

台灣爆非洲豬瘟「是早晚的事」　醫憂：1病恐再次流行

防堵非洲豬瘟　經長：走私食品、小額郵包報政院跨部會討論

批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

