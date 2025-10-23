4豬隻賣到彰化「流向6縣市」販售！　王惠美公布8項防疫措施

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

台中梧棲養豬場日前爆出疑似非洲豬瘟病例，且出貨的28頭豬隻已流向台中、彰化、嘉義等3個縣市，其中4隻451公斤豬肉出貨到彰化，並流向下游零售商包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、臺南市、高雄市等6縣市販賣，引發恐慌。彰化縣長王惠美今(23日)召開彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心第4次會議，指示8項強化防疫措施，以求迅速完成各項防疫整備與應變作業。

▲彰化縣非洲豬瘟災害緊急應變中心今天召開第4次會議，縣長王惠美指示8項強化防疫措施。（圖／彰化縣政府提供，下同）



8項強化防疫措施如下：

一、加強養豬場生物安全防疫宣導：督導各養豬業者確實落實門禁管制、消毒設施、訪客登錄管理及廚餘禁用規定，務必做到「防疫零死角、零漏洞」。



二、啟動即時通報與監測機制：對任何異常死亡或疑似感染病例，應於第一時間通報動物防疫所，立即進行採樣與檢驗，避免延誤造成疫情擴散。



三、加強民眾宣導與教育訓練：透過說明會、媒體及社群平台，加強農民、運輸業者及一般民眾的防疫觀念，讓全民了解非洲豬瘟的嚴重性，成為防疫共同守護者。

四、加強廚餘管理與處理：請環保局通令各鄉鎮市公所，所有廚餘一律送至焚化爐焚燒處理，禁止用於養豬。

五、學校午餐防疫配合：請教育處通令各級學校立即與營養午餐供應廠商協調，全面配合防疫政策，調整菜單內容，確保不使用來歷不明或疑似含豬肉製品的食材。

六、加強豬肉產品稽查：請衛生局提高市售豬肉及其製品來源稽查頻率，落實產品可溯源制度，保障民眾食用安全與市場信任。

七、落實消毒作業：動防所已發放消毒水予本縣肉品市場及化製車輛使用；各公所亦協助發放予養豬戶。請各相關產業單位每日落實場區、運輸車輛及設備消毒作業。

八、強化宣導與資訊發布：請新聞處持續透過新聞媒體及社群平台，強化對民眾及產業界防疫宣導，提醒全民共同防堵疫情。

王惠美表示，各項緊急防疫措施已於昨日上午即刻啟動並執行，縣府各局處將確保各項通報系統及緊急應變流程，確保在最短時間內啟動完整應變，以最高的警覺和行動力，共同杜絕非洲豬瘟入侵本縣，全力守護彰化的畜牧產業。