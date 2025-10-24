7男女擠1車超詭異！鹿港警盤查2人跳車狂奔　警逮4失聯移工

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港警分局員警在執行巡邏勤務時，發現一輛擠滿7名男女的休旅車形跡可疑，盤查過程中2男子突然開門拔腿狂奔，警方立即通報支援將人逮回，經清查，現場為4名越南籍失聯移工，其中有人遭通報失聯長達2年多，全案依規定移送彰化專勤隊。

▲彰化鹿港警分局查獲4名失聯移工。（圖／民眾提供，以下同）

鹿港警方表示，昨(23日)下午3時許，鹿港鎮建國路附近。當時鹿港派出所警員王鉦凱、蘇芃瑞正擔服例行巡邏勤務，眼尖發現一輛休旅車竟擠入7名男女且形跡可疑，上前盤查時，車上2名男子突然開門逃逸，員警見狀立即通報請求支援。

▲彰化鹿港警分局查獲4名失聯移工。（圖／民眾提供）

接到通報後，巡佐蔡國順帶領警員顏仲鴻、黃崇瑜、黃俊欽、劉家安等支援警力火速抵達現場，迅速控制混亂場面，最終成功將逃逸的移工與車上其他成員全部攔下。經現場清查，共查獲4名越南籍失聯移工，警方隨即將所有人帶回派出所進一步調查。

警方調查發現，韋姓男子等3男1女都是越南籍失聯移工，其中兩人失聯時間都超過2年，鹿港派出所員警在完成相關資料製作後，已將4名失聯移工全數移送移民署彰化專勤隊，後續將由專勤隊辦理遣返事宜。

▲彰化鹿港警分局查獲4名失聯移工。（圖／民眾提供）