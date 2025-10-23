找223人頭詐北市旅遊補助　離職櫃台揭旅店老闆詐欺

▲北檢偵辦旅店詐領住宿補助案，起訴業者等15人。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

北市千彩格精品旅店負責人李冠鴻，為了領取市府觀傳局在新冠疫情後辦理的旅遊補助經費，涉嫌透過員工與親友找人頭假住宿，藉此詐得每人1000元，共22萬3千元的住宿折抵補助，經觀傳局查核發現，加上因故離職的櫃台人員告發，台北地檢署23日依詐欺罪嫌起訴李等15人，另有74名人頭坦承犯行，獲緩起訴處分。

起訴指出，台北市觀光傳播局先在2020年7月1日到10月31日，辦理「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」，之後在2020年12月24日到2021年3月7日，辦理「台北加碼GO自由行補助方案」，兩個活動都是鼓勵國人到台北旅遊，每人可獲得1千元的住宿補助。

而營業登記為喬登商務旅館的千彩格精品旅店老闆李昆鴻，為了獲得補助，涉嫌召集親友提供自己或別人的身分證、健保卡，另外取得位於馬祖「芹壁山莊」的民宿住客身分，用來登錄到千彩格的訂房系統，並上傳市府網站專區，從「安心旅遊活動」詐得補助18萬4千元，從「台北加碼GO活動」詐得3萬9千元，提供身分的人頭可獲得500元到900元不等報酬。

檢察官調查後，將李昆鴻與芹壁山莊老闆陳罄文等15人提起公訴，74名提供身分的民眾獲得緩起訴處分，條件是繳庫1萬到5萬元不等；1人因年歲已高獲職權不起訴；90人因基於信賴關係提供證件，並無詐欺的故意，所以犯罪嫌疑不足不起訴；5人死亡，依法不起訴。