生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

法式餐廳疑食物中毒餐點曝光！有海鮮、依比利豬　稽查結果曝光

▲▼ 。（圖／台中市政府食安處提供）

▲西區某法式餐廳傳食物中毒事件，食安處今天上午前往稽查。（圖／台中市政府食安處提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區某知名法式餐廳昨（23日）晚發生疑似食物中毒事件，造成10人腹瀉就醫，台中市政府食安處調查指出，民眾午餐有海鮮、伊比利豬等菜色，目前查核食品來源及標示尚符合規定，但餐廳的溫度紀錄未落實。目前仍在等待相關食品檢體送驗報告，若查出有病原菌，將對業者開罰6萬以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均驗出相同病原菌，將移送司法偵辦。

食安處指出，昨晚接獲醫院通報有13人前往該家餐廳午餐，其中10人腹瀉就醫，目前已返家休養。食安處已啟動疑似食品中毒調查，今早派員前往供膳餐廳稽查，現場查有溫度紀錄未落實等缺失。

此外，民眾午餐菜餚有海鮮及伊比利豬等，查核食品來源及標示尚符合規定，現場採集食品及環境檢體送驗，檢驗結果於2週後出爐。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲業者回應「配合調查、釐清。」。（圖／記者白珈陽攝）

食安處指出，後續食餘(品)檢體如檢出病原菌，依違反食安法規定，可處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。

另外，記者今天上午前往餐廳查看，因昨晚發生食安事件，今天並未營業，有不知情、但先前有訂位的客人跑到現場，才發現原來沒有營業。針對本起疑似食物中毒事件，業者回應，「配合調查、釐清。」

