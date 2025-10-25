　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中米粉湯老店火災！竟是「餓男」找不到食物縱火　多攤被燒光

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中60年老店阿蓮米粉湯去年發生火災，竟是一名黎男想翻找食物果腹，找不到後點火洩恨。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市水湳市場去年發生火災，其中60年的阿蓮米粉湯受災嚴重，多家攤商遭燒毀。檢警追查，竟然發現是一名黎姓男子半夜肚子餓，在阿蓮米粉湯翻找食物，因為找不到食物，竟拿打火機燒毀抹布，釀成嚴重火警。台中地方法院近日依放火燒毀住宅未遂罪，將黎判處有期徒刑2年8月，執行完畢後監護2年。

去年6月14日凌晨2點，黎男因為罹患失智症，獨自跑到水湳市場60年名店阿蓮米粉湯，在附近尋找食物果腹，遍尋不著後，使用打火機燒毀阿蓮米粉湯懸掛的抹布，隨即逃離現場。

火災造成阿蓮米粉湯內外嚴重燒毀，隔壁4間攤商也遭受波及、全面燃燒，消防隊當時出動14車、48人到場救援，火勢才順利撲滅，燃燒面積30平方公尺。警方調閱監視器後，發現黎男於火災發生前出入該處，加上消防局採證鑑定後，查出黎男涉嫌縱火。

▲警方調閱監視器後，發現是黎男點火。（圖／ETtoday資料照）

台中地院審酌，黎男患有失智症，控制能力顯著減輕，但是尚能完成點菸的複雜動作，並且使用打火機，選定抹布進行點火，對於著火尚知可佈之處，推估應無完全喪失辨識跟控制能力，惟黎男經鑑定後，已達障礙程度，應依刑法19條減輕其刑。

中院考量，黎男罔顧他人安全，所為是嚴重危害公共安全，甚至有放火燒毀他人住宅前科，卻未記取教訓，考量犯後坦承犯行、態度尚可，但是未來有高度可能再犯，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處黎男2年8月刑期，執行完畢後施以監護2年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰國限娛「曼谷路跑活動」緊急宣布延期！　電視台公告道歉
女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身
撿到大谷世界大賽首轟球！　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能
林志穎當兵被噓爆！　「被阿兵哥嫌棄」：難過一陣子
快訊／泰總理籲：取消演唱會、娛樂活動　全國服喪90天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

惡作劇拿走友錢包「怕丟臉沒還」　高雄男賠8萬換緩刑

高市衛生局出手開罰！64萬粉絲YouTuber「直播見屍」踩紅線

獨／64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」　移送法辦

台中米粉湯老店火災！竟是「餓男」找不到食物縱火　多攤被燒光

懸賞50萬！男獨登宜蘭叢雲山「失蹤7天」　家屬公布資訊求協尋

左右看沒人一轉彎被警開單　騎士敗在「關鍵2秒」

扮鮮肉醫學生交往4少女！拍裸照騙上性愛課　46歲淫大叔判9年

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

惡作劇拿走友錢包「怕丟臉沒還」　高雄男賠8萬換緩刑

高市衛生局出手開罰！64萬粉絲YouTuber「直播見屍」踩紅線

獨／64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」　移送法辦

台中米粉湯老店火災！竟是「餓男」找不到食物縱火　多攤被燒光

懸賞50萬！男獨登宜蘭叢雲山「失蹤7天」　家屬公布資訊求協尋

左右看沒人一轉彎被警開單　騎士敗在「關鍵2秒」

扮鮮肉醫學生交往4少女！拍裸照騙上性愛課　46歲淫大叔判9年

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

1個月前剛宣布懷孕！　韓女團成員金敘妍慟：聽不到寶寶心跳⋯

幕後／民進黨第2波縣市長可能提名人選曝　台北、桃園深水區最後討論

北市路口車禍！機車燒成火球　騎士腳底著火逃生...驚險畫面曝

大雨狂炸！台灣10水庫蓄水率破99％　全台水庫水情一次看

泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」緊急宣布延期！　電視台公告道歉

不只追求形式上統一　宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

恐怖「斑馬」預告宰制NBA　溫班亞瑪準火鍋大三元撂倒鵜鶘

做法事祭姊！女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身

劉品言婚禮被破壞…兇手是竟是連晨翔！得知真相「眼眶紅了」崩潰

變裝吃火鍋肉品5折！萬聖節活動整理包　貳樓推鬼故事盲盒

【模仿聲音界天花板】這朋友太猛！網喊：這些本來就你配的吧

社會熱門新聞

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

被司機毆打「桃園高中生」是資優班　家長列7點還原現場

性侵女同學！17歲少年小三通落跑　母要賠百萬

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

獨／清泉崗機場旁兇殺！死者驚恐倒退畫面曝

帥警被控勤務間練健身　PO文反控長官霸凌

廢棄學校撞見男屍！　60萬粉Youtuber曾夜闖寺廟判刑

新店擋土牆崩落毀住家　91人連夜打包提前撤離逃劫

快訊／彰化5非洲豬瘟關聯場　採檢結果出爐！

廢校探險驚見男屍！64萬YouTuber急報警

當地人打臉桃園客運：10年前被載就罵不停

更多熱門

相關新聞

大叔扮醫學生交往4少女上「性愛課」　重判9年

大叔扮醫學生交往4少女上「性愛課」　重判9年

台中一名46歲林姓眼鏡行員工僅專科畢業，卻謊稱自己是某大學醫學系大一學生，上網認識4名國、高中少女交往，誘騙少女拍攝私密影片，林還要求少女去上「性愛課程」，再一人分飾兩角以「老師」身分和少女發生性行為。全案經台中地院審理，林男依違反兒童及少年性剝削防制條例遭判9年徒刑。林男上訴，遭台中高分院駁回。

獨／清泉崗機場旁兇殺！死者驚恐倒退畫面曝

獨／清泉崗機場旁兇殺！死者驚恐倒退畫面曝

快訊／台中命案！移工打死同鄉落網

快訊／台中命案！移工打死同鄉落網

高雄「全面禁」廚餘養豬！未來改用飼料

高雄「全面禁」廚餘養豬！未來改用飼料

法式餐廳爆疑食物中毒！餐點有海鮮、依比利豬　

法式餐廳爆疑食物中毒！餐點有海鮮、依比利豬　

關鍵字：

台中阿蓮米粉湯火災縱火打火機

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面