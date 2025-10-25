台中米粉湯老店火災！竟是「餓男」找不到食物縱火　多攤被燒光

▲台中60年老店阿蓮米粉湯去年發生火災，竟是一名黎男想翻找食物果腹，找不到後點火洩恨。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市水湳市場去年發生火災，其中60年的阿蓮米粉湯受災嚴重，多家攤商遭燒毀。檢警追查，竟然發現是一名黎姓男子半夜肚子餓，在阿蓮米粉湯翻找食物，因為找不到食物，竟拿打火機燒毀抹布，釀成嚴重火警。台中地方法院近日依放火燒毀住宅未遂罪，將黎判處有期徒刑2年8月，執行完畢後監護2年。

去年6月14日凌晨2點，黎男因為罹患失智症，獨自跑到水湳市場60年名店阿蓮米粉湯，在附近尋找食物果腹，遍尋不著後，使用打火機燒毀阿蓮米粉湯懸掛的抹布，隨即逃離現場。

火災造成阿蓮米粉湯內外嚴重燒毀，隔壁4間攤商也遭受波及、全面燃燒，消防隊當時出動14車、48人到場救援，火勢才順利撲滅，燃燒面積30平方公尺。警方調閱監視器後，發現黎男於火災發生前出入該處，加上消防局採證鑑定後，查出黎男涉嫌縱火。

▲警方調閱監視器後，發現是黎男點火。（圖／ETtoday資料照）



台中地院審酌，黎男患有失智症，控制能力顯著減輕，但是尚能完成點菸的複雜動作，並且使用打火機，選定抹布進行點火，對於著火尚知可佈之處，推估應無完全喪失辨識跟控制能力，惟黎男經鑑定後，已達障礙程度，應依刑法19條減輕其刑。

中院考量，黎男罔顧他人安全，所為是嚴重危害公共安全，甚至有放火燒毀他人住宅前科，卻未記取教訓，考量犯後坦承犯行、態度尚可，但是未來有高度可能再犯，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處黎男2年8月刑期，執行完畢後施以監護2年。