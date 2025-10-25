扮鮮肉醫學生交往4少女！拍裸照騙上性愛課　46歲淫大叔判9年

▲台中46歲林男假扮醫學系大學生，誘騙少女自拍性影像、上床。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名46歲林姓眼鏡行員工僅專科畢業，卻謊稱自己是某大學醫學系大一學生，上網認識4名國、高中少女交往，誘騙少女拍攝私密影片，林還要求少女去上「性愛課程」，再一人分飾兩角以「老師」身分和少女發生性行為。全案經台中地院審理，林男依違反兒童及少年性剝削防制條例遭判9年徒刑。林男上訴，遭台中高分院駁回。

檢方調查，林男從2020年至2023年間，利用IG、LINE、臉書、網路遊戲等平台，將自己打造成一名就讀醫學系的大一學生，以暱稱「張若塵」、「慕容霄」結識數名就讀國、高中的少女，並進而交往，林再以「情侶間想看私密部位影像是很正常、情侶間應該互相信賴」等話術，誘騙4名少女自拍性影像和裸照，傳給他觀覽。

林男見其中1名未滿16歲的少女小萱(化名)想見面，竟要求小萱必須先到1名「老師」住處，學習4堂「男女間性愛之事」，等上完課兩人才能相見，並謊稱自己已先幫她預繳學費共1萬5000元，誘騙小萱赴約。

小萱信以為真，於2023年1月7日13時許，前往林男假扮的「老師」處所，學習與男友「張若塵」間相處細節及談論感情觀，課後林男又以「張若塵」身分關心小萱的課程進度，並鼓勵她繼續上課，小萱於是在同月13日再度找「老師」學習，這次「老師」表示「張若塵」要求小萱拍攝她和「老師」的性行為影像，對她性侵得逞，並以手機拍攝過程。

直到另名受害少女把此事告訴老師，經校方依法通報，警方持搜索票前往林男住處搜索，林男犯行全曝光，被法院依4個以犯詐術使少年被拍攝性影像罪、1個犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處9年徒刑。林男上訴遭駁回，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。