社會 社會焦點 保障人權

快訊／清泉崗機場外社區命案兇嫌收押！　2男接應藏匿列獲交保


▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

▲▼死者黎男昨日逃離現場，倒臥馬路傷重死亡。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市清泉崗機場旁昨日凌晨傳出兇殺案，一名黎姓移工遭范姓移工持刀殺害。專案小組原本朝傷害致死罪嫌偵辦，檢方漏夜偵訊後，認定范姓兇嫌涉犯殺人罪，且有逃亡滅證串證之虞，向法院聲請羈押，法院稍早裁准。另外，協助載送范男離開命案現場的一名台灣人陳男、協助藏匿范男的越南籍移工，被列為被告，各被以25萬、1萬交保候傳。

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

大雅警分局昨日4時許獲報後，立即封鎖現場採證，循線追查犯嫌范男（32歲）持水果刀刺擊黎男（21歲）後，隨即往太平、大里一帶逃逸，專案小組先是在太平一處找到同車5名失聯移工，今日下午13點左右在大里找到范男，將人逮捕，全案朝傷害致死罪嫌偵辦。據悉，雙方雖然是同鄉，但是並非同事或是同宿舍友人，是何動機釀范男殺意，有待檢警調查釐清。

檢警追查，范姓兇嫌昨日犯案後，立即搭乘台灣籍一名陳男車輛，往大里區另名越南籍范姓移工住處躲藏。

專案小組昨日循線拘捕范姓主嫌、陳男，另以證人身分傳訊同鄉范男，同鄉范男被認定有藏匿人犯犯嫌，當庭遭改列被告。范姓主嫌涉犯殺人罪，且有逃亡、滅證、勾串之餘，聲押禁見，陳男與同鄉范男，分別25萬與1萬元交保候傳。

▲▼清泉崗旁社區命案。（圖／記者許權毅攝）

▲犯嫌越南籍移工昨日從事發地（上圖）逃亡到大里區後遭逮。（圖／記者許權毅攝）

事發地點位在清泉岡機場附近的寧靜小巷，報案民眾指稱，今日4點左右原本要起床運動，結果聽到吵雜聲，4點半左右發現年輕男子倒臥在小巷中央，原本以為是有人喝醉，結果發現不對勁，趕緊通報119，救護到場後，在現場做了CPR，才把人送醫。

《東森新媒體ETtoday》掌握事發監視器，只見穿著帽T、短褲的黎男，從宿舍小門離開後，往巷弄深處走去，還往宿舍門口望，疑似在害怕兇嫌追上來，後來跌倒在地，又快速爬起操作手機，但走沒幾步再次跌倒，還全身抽搐，再次奮力爬起後，可見地面沾滿血跡，黎男整個人又撞擊車輛，就再也沒起身過。

10/24 全台詐欺最新數據

相關新聞

廚餘混一般垃圾惹爭議　環境：要分開丟

廚餘混一般垃圾惹爭議　環境：要分開丟

台中爆發疑似非洲豬瘟疫情，農業部下令全台禁止餵食豬隻廚餘15天，部分縣市則採取「熟廚餘瀝乾當一般垃圾丟」的作法，不過環境部今天（25日）表示，目前中央沒有下令要將廚餘瀝乾當一般垃圾丟棄，廚餘清運仍維持原本體系，若貿然改變作法，未來恐讓民眾無所適從。

台中60年阿蓮米粉湯火災　竟是「餓男」縱火

台中60年阿蓮米粉湯火災　竟是「餓男」縱火

大叔扮醫學生交往4少女上「性愛課」　重判9年

大叔扮醫學生交往4少女上「性愛課」　重判9年

獨／清泉崗機場旁兇殺！死者驚恐倒退畫面曝

獨／清泉崗機場旁兇殺！死者驚恐倒退畫面曝

快訊／台中命案！移工打死同鄉落網

快訊／台中命案！移工打死同鄉落網

台中清泉崗機場兇殺案死亡

